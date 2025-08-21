北海道で行われている「第７７回全日本大学準硬式野球選手権大会」が２１日、大会２日目を迎えた。円山球場で開催の２試合は、共に東都連盟と東京六大学連盟の２校が対決。全日本の舞台で関東連盟校同士の試合が同日・同球場で行われた。

第１試合は、春の関東大会準決勝戦と同じ中大対明大。昨年覇者の中大は、肩の怪我から復帰し、およそ１年ぶりの公式戦登板となった三浦凌輔（３年＝能代松陽）が先発。マウンドに戻ってこられて「ほっとしました」と久しぶりの感触をかみ締めた。「昨日の大山さん（大山北斗、４年＝興南）の投球をみて、今日は自分が助けたかった」と、テンポの良い投球で６回１失点と試合をつくった。

１点リードの７回１死一、三塁のピンチでは、前日完封勝利をあげた大山を投入。春の関東大会で負けた悔しさを胸に「絶対に抑える気持ちでマウンドに上がりました」と、交代を告げられる前にマウンドに向かって歩き出したエースは、２者連続の空三振でピンチを切り抜け、２―１で勝利した。

第２試合は国士舘大と法大が激突。０―０で迎えた５回０死三塁の好機で、打席には７番・中嶋禅京（２年＝花巻東）。前の打席は三振に倒れており「チャンスを逃がさないように、気持ちを込めて打席に入りました」と５球目を左前に運び先制点を奪った。投げては先発の坂部光（４年＝志学館）が好投。８回０／３を無失点と主導権を渡さず、２―０で勝利した。

勝ち進んだ中大と国士舘大の試合は明日１０時から、モエレ沼公園野球場で行われる。東都大学連盟のリーグ戦でしのぎを削る両校の対決に注目だ。