坂口健太郎、“男の色気”で新境地！渡辺謙と初共演『盤上の向日葵』10月公開へ
2018年本屋大賞第2位に輝いた柚月裕子さんの傑作小説『盤上の向日葵』が、渡辺謙さんと坂口健太郎さん初共演で映画化。2025年10月31日(金)に公開される。
【場面写真】桂介と東明のあいだに、いったいなにがあったのか--
■世界に7組しか存在しない将棋駒が導く、壮絶なる宿命
映画『盤上の向日葵』は、『孤狼の血』『朽ちないサクラ』など数々の話題作を世に送り出してきた柚月裕子さんの同名小説が原作。将棋の世界を舞台にしながらも、将棋を知らない読者をも魅了し、2018年本屋大賞で第2位を獲得した話題作だ。
監督は『君に届け』『ユリゴコロ』『隣人 X』などで知られる熊澤尚人さん。繊細な感情の揺れを丁寧に描き、幅広く評価されるヒューマンドラマを数多く手がけてきた熊澤監督が、7年の歳月をかけて自ら脚本を書き上げ、メガホンを執った。
物語は、山中で発見された白骨死体から始まる。唯一の手がかりは、世界に7組しか存在しない希少な将棋駒。容疑者として浮上したのは、突如将棋界に現れ、一躍時の人となっていた天才棋士・上条桂介(坂口健太郎)だった。
捜査を進める刑事たち(佐々木蔵之介、高杉真宙)の前に立ちはだかるのは、賭け将棋の裏社会で圧倒的な強さを誇った伝説の真剣師・東明重慶(渡辺謙)の影。桂介と東明、二人を結ぶ因縁とは何なのか――。
やがて明かされる桂介の過去は、想像を絶する過酷なものだった。諏訪湖畔での極貧生活、父親との確執、そして将棋への執念。「誰かのために生きたい」と願う青年の運命は、東明との出会いによって大きく動き出す。
■坂口健太郎が「男の色気」で魅せる新境地、渡辺謙が演じる伝説の真剣師
複雑な過去を抱える天才棋士・上条桂介を演じるのは坂口健太郎さん。「年齢を重ねて、自分の見え方が変わってきたと確信した作品」と語り、「血と汗と涙といった熱量をとても感じました。目に見えそうなぐらいの熱気が充満している、そんな瞬間に立ち会わせていただきました」と撮影現場を振り返る。
熊澤監督も「男の色気に満ち溢れた、今まで見たことのない坂口さんの新たな代表作が誕生した」と手応えを語った。
そして、東明重慶役は渡辺謙さん。「人間として最低、将棋指しとして一流」という相反する要素を持つ伝説の真剣師を、圧倒的な存在感で体現する。「ハードボイルドで流血必至の柚月作品。深い業を背負った男の生き様に心奪われました」という渡辺さんは、原作者をして「いるだけですごみがある」と言わしめた。
原作にはない映画オリジナルキャラクター・奈津子を演じるのは土屋太鳳さん。物語のカギを握る人物と接点を持つ、ただひとりの人物という重要な役どころを担う。
さらに、事件の真相を追う刑事役に佐々木蔵之介さんと高杉真宙さん、桂介の恩師役に小日向文世さん、父親役に音尾琢真さん、東北一の真剣師役に柄本明さんと、豪華キャストが集結した。
■サザンのバラードが寄り添う、慟哭の予告映像
解禁された予告映像は、白骨死体発見の緊迫した様相から始まり、容疑者として浮上した天才棋士・桂介の壮絶な過去が次々と明かされていく。
諏訪湖畔での極貧生活、「お前にはイカレた血が流れているんだっ」という父の怒声、そして賭け将棋の世界で圧倒的な強さを誇る東明との出会い。「この人が来るようになって、桂介さんは変わっていきました」という元婚約者の証言とともに、怒りと哀しみに満ちたシーンが展開されていく。
そして樹々の生い茂る山の中で将棋盤を囲む桂介と東明。「お前が何を背負っていようが、生き切るんだ！」と言う東明に桂介の答えは--。
これらのシーンを彩るのは、サザンオールスターズの楽曲『暮れゆく街のふたり』。2025年3月リリースのアルバム『THANK YOU SO MUCH』収録曲の中で最も陰影が濃く、切なさに満ちた一曲だ。エリック・クラプトンの『いとしのレイラ』を彷彿とさせるバラードが、運命的に出会ってしまった二人の男の物語に寄り添っていく。
原作者・柚月裕子さんは試写を観て「涙がこらえられなくて、一言では言えない。映画を観たあとに、必ず大切な何かを持ち帰ることができる作品」と太鼓判を押す。「壮大なひまわり畑の美しい景色と、そこでもがき前に進もうとするキャラクターの魅力を、ぜひ大きなスクリーンで体感してほしい」とメッセージを送った。
どんなに過酷な人生であっても、裏切られても、傷ついても、最後まで生き切れ――。混迷の時代を生きるすべての人の心を照らす、慟哭のヒューマン・ミステリー『盤上の向日葵』は、2025年10月31日(金)より全国公開。
映画『盤上の向日葵』概要
監督・脚本：熊澤尚人
原作：柚月裕子『盤上の向日葵』(中央公論新社)
出演：坂口健太郎、渡辺謙、佐々木蔵之介、土屋太鳳、高杉真宙、音尾琢真
柄本明／渡辺いっけい、尾上右近、木村多江、小日向文世 ほか
音楽：富貴晴美
主題歌：サザンオールスターズ『暮れゆく街のふたり』(タイシタレーベル / ビクターエンタテインメント)
製作：『盤上の向日葵』製作委員会
配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント／松竹
(C)2025 映画『盤上の向日葵』製作委員会
