メイプル超合金・カズレーザーが、8月19日放送の『カズレーザーと学ぶ。』（日本テレビ系）で、まさかの結婚願望を告白。しかも、二階堂ふみとの結婚発表より前の収録での発言だったことから、“答え合わせ” のようだと話題になっている。

この日は、芸能人が新しい法律を提案するという特別企画。そのなかでカズレーザーは、少子化対策のため「男女ともに早く結婚するほど、税金が安くなる法律」を提唱し、メリットについて熱弁したのだが……。

「ふだん、さまざまな社会問題に斬り込むカズレーザーさんですが、これまであまり結婚にまつわる話をしてこなかったイメージがあり、スタジオは心なしか予想外の展開に驚く雰囲気が漂っていました。その空気は、この後のフリートークでさらに鮮明になります。

社会学者の古市憲寿氏から『カズさんはそもそも結婚したい人なんですか？』と尋ねられると、彼は『結婚したいですね、最近変わったんですよ』とズバリ。明確に結婚願望があることを打ち明けたのです」（芸能ジャーナリスト）

カズレーザーは現在41歳だが、「（結婚は）全然興味なかった」としたうえで、「40歳すぎてから “結婚しないまま終わるのかな？” と思って」と不安を感じ始めたと説明。

さらに「ずっと “結婚はしんどい” ってみんな言ってたのに、最近の風潮として “結婚してよかった” と聞くようになって。それで興味持ったんですよね」と語っていた。

二階堂との結婚発表があったことで、カズレーザーの言葉がより強い実感をもって聞こえてくる。Xでは、

《そりゃ時期的に収録時には発表してないだろうけどどんな心境で答えたんだよ》

《二階堂ふみさんの事思ってただろうね》

《結婚発表前に収録したものみたいだが、ニヤニヤしちゃうね 言葉に重みがある》

など、驚きや納得の声が寄せられている。

「まさに “答え合わせ” という感じです。収録時には、すでに二階堂さんとの結婚を決めていた可能性が高い。古市氏の質問にどんな気持ちで答えたのかはわかりませんが、一種の “匂わせ” のようにも映ります」（同）

一方で、芸能プロ関係者がこんな指摘をする。

「皮肉なのが、彼の冠番組でここまで結婚について話題を広げながら、その発表の場にならなかったことですね。

『カズレーザーと学ぶ。』は、彼にとって初めてのゴールデン・プライム帯の冠番組です。2022年10月にスタートし、“最新の学説を各界の専門家から学ぶ” という新スタイルの教養番組として人気を集めましたが、9月2日で終了することが決まっています。

番組スタッフが結婚を知っていたかどうかは不明ですが、もし番組への思い入れが強ければ、カズレーザーさんが結婚について触れることもできたはず。実際、結婚発表後の『サン！シャイン』（フジテレビ系）では、二階堂さんの魅力やデートについて語っていますからね。

ちなみに、彼が熱く結婚観を語っていたとき、画面には『結婚発表前の収録』というテロップが表示されていました。やはり、この番組を発表の舞台にしてもよかったのではないかと思わせますね」

もちろん、9月2日までの放送回のなかで、結婚についてさらに詳しく語る可能性もある。はたして、カズレーザーの対応は？