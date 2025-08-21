恵比寿で初開催される「益子陶器市」がアツすぎ！たくさんの益子焼から、とっておきのお気に入りを見つけちゃお
2025年9月20日（土）、21日（日）の2日間、栃木・益子町の名物イベント「益子陶器市」が、東京・恵比寿ガーデンプレイスにて初開催。
益子陶器市が気になっていたけど、遠くてなかなか行けていなかった…という人も、お気に入りと出合いに、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょう？
さまざまな作風を楽しめる「益子焼」
江戸時代末期から続く、益子焼。
益子町は、優れた陶土を産出することや東京に近いという理由から、陶器の産地として発展してきました。
現在は約160の窯元、50の陶器店があるといい、多種多様な作風がそろいます。
絵付・釉掛けされた作品が醸し出す、絶妙な色味や風合いに唯一無二の美しさを感じられるのも、益子焼の魅力なんですよ。
益子町の名物「益子陶器市」が東京・恵比寿で初開催！
半世紀以上の歴史を持つ「益子陶器市」は、春と秋の年2回開催される益子町の名物イベントで、来場者数は年間60万人以上にのぼるのだとか。
今回の「益子陶器市 at 恵比寿ガーデンプレイス」では、恵比寿ガーデンプレイスのセンター広場にて、多彩な陶器が展示販売されます。
伝統的な窯元から新進気鋭の作り手まで、60以上の陶芸作家が出店するというから、偶然の出合いが楽しめそう。
益子町のフード＆ドリンクも出店するよ
さらに「益子陶器市 at 恵比寿ガーデンプレイス」では、益子町の特産品やスイーツなど、グルメもお目見え。
時計広場のフード＆ドリンクゾーンでは、益子町ならではの食材を使ったスイーツなどが味わえますよ。
益子町の薄羽養鶏場の卵を使ったチーズケーキなどを手掛ける「Cheese³（チーズチーズチーズ）」。
グルテンフリーの「ベイクドチーズケーキ」や、1番人気の「3層のNYチーズケーキ」を展開する、チーズケーキ専門店です。
コーヒースタンド「Midnight Breakfast」のアメリカンクッキーや、お店のこだわりが詰まったコーヒーもおいしそう…。
さまざまな品種のいちごを栽培する「吉村農園」など、益子町の名店や農園が登場するので、陶器とあわせて要チェックです。
「益子陶器市 at 恵比寿ガーデンプレイス」でとっておきの出合いを楽しも
「益子陶器市 at 恵比寿ガーデンプレイス」では、さまざまな陶器はもちろん、益子町の幅広い魅力も体感できそう。
ぜひ会場で、とっておきの出合いを楽しんでみてくださいね。
益子陶器市 at 恵比寿ガーデンプレイス
会場：恵比寿ガーデンプレイス センター広場、時計広場（東京都渋谷区恵比寿4-20）
期間：2025年9月20日（土）、21日（日）
時間：9月20日（土）11:00〜17:00 / 21日（日）11:00〜16:00
入場料：無料
※天候等により、変更・中止の場合あり
イベント情報：@mashiko_potters
参照元：サッポロ不動産開発株式会社 プレスリリース
