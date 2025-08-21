松井玲奈、ノースリ私服で夏ディズニー満喫「スタイル抜群」「可愛いが渋滞」と反響
【モデルプレス＝2025/08/21】女優の松井玲奈が21日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿で東京ディズニーランドを満喫する写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】松井玲奈、ほっそり二の腕輝くノースリ姿
松井は「いつかの夏ディズニー」とつづり、東京ディズニーランドを訪れたことを報告。「まだびしょ濡れになってない」と明かし、「この時期は着替えを持って行くか、とにかくノースリーブで涼しく！がテッパンです」と、夏のディズニーでのファッションのポイントを紹介した。写真には、ノースリーブの私服姿でカチューシャをつけ、ミニーマウスとポーズを決める姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「びしょ濡れになって楽しめるといいね」「ミニーちゃんとの2ショット可愛いが渋滞」「ノースリーブが似合う」「笑顔が素敵」「可愛すぎて癒やされる」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
