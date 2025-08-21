有村架純、美脚＆美ウエスト大胆披露 セットアップ着こなす姿に「どうなってるの？」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/08/21】女優の有村架純のスタッフによるX（旧Twitter）が、21日に更新された。美しいスタイルが際立つオフショットを公開した。
【写真】有村架純、ミニ丈トップス×ミニスカで大胆露出
雑誌「美的」10月号（小学館）の表紙を飾っている有村のオフショットとして、撮影現場で美しい脚と美しいウエストが際立つスタイリングを公開。グレーのミニ丈のセットアップに黒いロングブーツを合わせたコーディネートが印象的で、雑誌撮影の舞台裏を公開している。
この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「スタイル抜群」「どうなってるの？」「素敵です」「美しすぎる」「憧れます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
