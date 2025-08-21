株式会社セガは、「ファーミングシミュレーター」シリーズなどを手がけるGIANTS Software社と共同開発のレースシミュレーションゲーム『Project Motor Racing（プロジェクトモーターレーシング）』を2025年11月25日にPlayStation5、Xbox Series X|S、PC（Steam/Epic Games Store/Windows）で発売する。パッケージ版（PS5のみ）とデジタル版の予約受付が開始。新トレーラーと、開発協力者を募集する「ファクトリードライバープログラム」に関する情報も公開された。

トレーラーには、ル・マンで活躍したデレック・ベルと、映画出演や今作の開発協力をしたベン・コリンズが登場し、モータースポーツの魅力を語っている。

最高のレーシングシミュレーターを追求する『Project Motor Racing（プロジェクト モーターレーシング）』Reveal Trailer：

https://youtu.be/v7muP9M0MKM



本作は、20年以上のシムレーシング開発の経験を持つ国際チームStraight4 Studiosがそのノウハウを結集し、プロレベルのモータースポーツを再現したシミュレーションゲームだ。720Hzの新開発物理エンジンとMod対応のGIANTS Engine 10を採用し、正式ライセンス車両や数百名のドライバーによるチューニングでリアルなハンドリングを実現。「True2Track」技術で天候、昼夜サイクル、レースラインの変化を再現する。

新物理エンジンはターボラグやバックファイア、ディーゼリングなど細部までシミュレート。流体・燃焼シミュレーションで自然なスロットルコントロールも可能だ。

ゲームモードは「シングルプレイヤーキャリアモード」と「オンラインレースモード」を搭載。レーシング周辺機器へのフォースフィードバックやHUDカスタマイズ、UCG対応で自由度が高い。

予約特典として、「GTE Decade Pack」（高性能車7台DLC）が付属。「Year 1バンドル」（デジタル版・11390円(税込み)）では1年間の全DLCが含まれる。

なお「ファクトリードライバープログラム」では、現役ドライバーやシムレーサーからのフィードバックを募集し、リアリズムを追求。オンラインでの参加を希望するプロ・アマチュアは公式サイトで詳細を確認できる（英語での実施、参加は選考制）。

製品概要:

商品名: Project Motor Racing

対応機種: PlayStation5／Xbox Series X|S／PC (Steam/Epic Games Store/Windows)

発売日: 2025年11月25日（予定）

希望小売価格: パッケージ版・デジタル版 7590円（税込み）※パッケージ版はPS5のみ

ジャンル: レースシミュレーション

プレイ人数: 1人

メーカー: GIANTS Software

CERO: A区分（全年齢対象）

The Factory Driver Program for Project Motor Racing | Project Motor Racing：

https://projectmotorracing.com/newsArticle.php?articleCode=NzMyNWUwMjZi

(C) 2025 Published by GIANTS Software GmbH and developed by Straight4 Studios. Project Motor Racing, GIANTS Software and their logos are trademarks or registered trademarks of GIANTS Software GmbH and/or Straight4 Studios. All manufacturers, names, brands and associated imagery are trademarks and logos and property of their respective owners. All rights reserved.

※画面は開発中のものです。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

