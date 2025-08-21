秋山黄色の新曲「Quest」(ヨミ：クエスト)が、10月4日より放送のTVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』のオープニング主題歌に決定した。

『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』は、作者アルトの原作・原案による異世界ファンタジー作品です。「小説家になろう」で2020年12月17日時点の四半期ランキング第1位を獲得。宮廷魔法師のアレクが理不尽な追放を受けたことをきっかけにかつて“伝説”と謳われたパーティー「ラスティングピリオド」の仲間たちと再び冒険に挑むストーリー。

秋山黄色が今作の為に書き下ろした楽曲は「Quest」。“何かに挑戦するときの苦難と、それを受け入れる時に見つける事ができる自分らしさ”を歌った今作は、作品内で描かれる主人公のその仲間たちの新たな旅立ちを表すような、疾走感溢れる秋山黄色らしいロックソングとなっている。本日公開されたメインPV第1弾にて楽曲の一部を聴くことができる。





さらに、8月25日に新曲「ネイルイズデッド feat. 100回嘔吐」が配信リリースされることも発表となった。8月1日に突如新曲の完成を告知し、SNSでは歌詞や楽曲の一部が断片的に投稿されてはいたが、詳細は一切不明であった。しかし今回その全貌が明らかとなる形となった。

新曲は、和ぬかやずっと真夜中でいいのに。など様々なクリエイターとの共作/アレンジを手掛けるボカロP 100回嘔吐とのコラボレーションが実現。秋山黄色が自身以外のアーティストとコラボするのは、Deu(PEOPLE 1)を迎えたコラボ楽曲「Caffeine Remix feat.Deu」以来2度目。秋山黄色が作詞作曲を行い、100回嘔吐が大胆にアレンジを施した「ネイルイズデッド feat. 100回嘔吐」は来週配信リリースとなる。

ライブについては、全国9か所のライブハウスを巡る秋山黄色のライブハウスツアー＜秋山黄色 LIVE HOUSE TOUR 「鬼奏本能」＞の開催を先日発表したばかり。ファイナルは自身初の舞台となる恵比寿LIQUIDROOMで行われる。



また、今年9月には＜秋山黄色 presents「BUG SESSION vol.2」＞を開催。今回はCLAN QUEENを迎え、会場は雰囲気たっぷりの東京キネマ俱楽部にて開催される。

◆ ◆ ◆

◼︎秋山黄色 コメント

秋山黄色です。オープニング主題歌を作らせていただきました。

何かを始めるのも、やめるのも、変化には評価が付きものですが、そんな時にしか見えないものがごまんとあります。誰が助けてくれたか、自分はどうしたいか…進化は殆ど戦いです。しかし損を覚悟できた時はえもいえぬ自分らしさに出会えるかもしれませんね。Questを通して、リクエストを聞いてください。少しでも作品の噛みごたえに貢献できたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

TVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』

■イントロダクション

突然の“追放宣告”をきっかけに、再び運命の歯車が廻りだす--

王太子 レグルス・ガルダナを陰で支える宮廷魔法師 アレク・ユグレット。

弱すぎるレグルスを守るため「補助魔法」に徹していたはずが、突然の追放宣告で職を失ってしまう。

そんなアレクの前に現れたのは、魔法学院時代にかつて“伝説”と謳われたパーティー「ラスティングピリオド」で共に戦った仲間のヨルハ・アイゼンツだった。

「キミの力が必要なんだ！」

伝説のパーティーが再集結し、新たな物語が幕をあける--

始めよう、新しい伝説を。あの日の続きを。

終わりなき日々(ルビ：ラスティングピリオド)を！ ・公式サイト

https://hojomaho.com/

・X（旧Twitter）アカウント

＠hojomaho（https://twitter.com/hojomaho） ■放送・配信情報

10月4日(土)よりテレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠・BS朝日・AT-Xにてにて順次放送開始！

ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて10月4日(土)深夜0時より独占配信！ ■放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠：10月4日(土)より毎週土曜よる11時30分〜

BS朝日：10月5日(日)より毎週日曜深夜1時〜

AT-X：10月5日(日)より毎週日曜よる10時〜 ■配信情報

ABEMA

10月4日(土)より毎週土曜深夜0時〜

U-NEXT

10月4日(土)より毎週土曜深夜0時〜

アニメ放題

10月4日(土)より毎週土曜深夜0時〜

※放送・配信日時は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。 ■キャスト・スタッフ

原作：アルト「味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す」（講談社Kラノベブックス刊）

キャラクター原案：夕薙

コミカライズ：門司 雪（講談社「マガジンポケット」連載）

監督：高橋 賢

助監督：平田政宗（レアトリック）

シリーズ構成：筆安一幸

キャラクターデザイン/総作画監督：佐藤陽子

サブキャラクターデザイン/総作画監督：林 信秀

モンスターデザイン：久我嘉輝 / レコメンデーション

モンスター作監：かわらじまコウ

プロップ武器 / 小物デザイン：氏家嘉宏 / 関根柚月

美術監督：緒続 学

美術背景：草薙

美術ボード：金井眞悟

色彩設計：勝田綾太 / 山本真希

3D監督：秋元 央（T2studio）

撮影監督：浅川茂輝（レアトリック）

音楽：ディオスタ / ハイスピードボーイ

音響監督：阿部信行

音響制作：オンリード

アニメーション制作：月虹

オープニング主題歌：「Quest」秋山黄色

エンディング主題歌：「欠片」aruma ■キャスト

アレク・ユグレット：梅田修一朗

ヨルハ・アイゼンツ：久保ユリカ

クラシア・アンネローゼ：田澤茉純

オーネスト・レイン：水中雅章

エルダス・ミヘイラ：緑川光

レグルス・ガルダナ：阿部敦

ほか 著作権表記：©アルト・講談社／補助魔法プロジェクト

※画像素材を掲載・使用される際は、必ずクレジット表記をお願いいたします。 ■原作情報

出版社：講談社

作者：アルト

既刊：1〜5巻（講談社Ｋラノベブックス刊） ▼試し読みはこちら

https://kc.kodansha.co.jp/product?item=0000351392

＜秋山黄色 LIVE HOUSE TOUR 「鬼奏本能」＞

2025年10月5日(日)金沢EIGHT HALL

開場/開演 16:15/17:00

問い合わせ先 FOB金沢 076-232-2424(平日11:00〜17:00) 2025年10月11日(土)仙台Rensa

開場/開演17:15/18:00

問い合わせ先 GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info(全日12:00〜18:00) 2025年10月13日(月祝)札幌PENNY LANE 24

開場/開演16:15/17:00

問い合わせ先 ウエス011-614-9999 https://wess.jp 2025年10月25日(土)高松MONSTER

開場/開演16:15/17:00

問い合わせ先 DUKE高松 087-822-2520(平日11:00〜17:00) 2025年11月2日(日)広島クラブクアトロ

開場/開演 16:15/17:00

問い合わせ先 YUMEBANCHI(広島)082-249-3571(平日12:00〜17:00) 2025年11月3日(月祝)福岡DRUM LOGOS

開場/開演 16:15/17:00

問い合わせ先 キョードー西日本 0570-09-2424(11:00〜15:00 ※日・祝日休業) 2025年11月24日(月祝)名古屋ダイアモンドホール

開場/開演 16:00/17:00

問い合わせ先 サンデーフォークプロモーション052-320-9100(全日12:00〜18:00) 2025年11月30日(日)GORILLA HALL OSAKA

開場/開演 16:00/17:00

問い合わせ先 キョードーインフォメーション 0570-200-888(11:00〜18:00 ※日・祝日休業) 2025年12月13日(土)恵比寿LIQUIDROOM

開場/開演 17:00/18:00

問い合わせ先 HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077(平日12:00〜18:00) ■チケット情報

各プレイガイド先行(先着)：2025年8月16日（土）10:00 〜 2025年8月31日（日）23:59 ■各プレイガイド先行（先着)

【受付期間】2025年8月16日（土）10:00 〜 2025年8月31日（日）23:59

イープラス：https://eplus.jp/akiyamakiro25/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/akiyamakiro25/

ローソンチケット：https://l-tike.com/akiyamakiro25/ ■券種/チケット料金

スタンディング(整理番号付)：￥5,800(税込/ドリンク代別)

＜秋山黄色 presents「BUG SESSION vol.2」＞

日程：2025年9月5日（金）

会場：東京キネマ俱楽部

w/CLAN QUEEN

開場/開演：17:45/19:00 ■券種/チケット料金

スタンディング（整理番号付）：￥6,500（税込/ドリンク代別）