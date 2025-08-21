知的障害を抱える石川の特別支援学校の生徒たちの就職に向けて、接客や陳列など実務技能を磨くための大会が21日、開かれました。

「注文を繰り返します。オレンジジュース一つ、紅茶一つ、以上でよろしいでしょうか。かしこまりました。少々お待ちください」



はっきりとした丁寧な口調で、注文を取る女子生徒。



こちらの男子生徒も、落ち着いた手つきで水を出します。

接客サービスに挑んでいるのは、知的な障害を抱える特別支援学校の生徒たち。





石川県では、就職を目指す特別支援学校の生徒たちに向けて清掃や接客、商品の陳列など、実践的な技能検定を行っています。こちらの生徒が挑戦しているのは、商品の運搬と陳列の検定。ペットボトル一本一本の向きを揃えて並べます。

「在庫はありますか？」

「今、担当者の方に確認します。少々お待ちくださいませ」



陳列中にかけられた声にも、冷静に対応します。



いしかわ特別支援学校・根岸 直幹 さん：

「言葉でしゃべるところが緊張しました。ロックの解除と、かけるのも忘れずにやることができました」



明和特別支援学校・井原 翔真 さん：

「敬語だったりだとか、こういう接客とかで鍛えて使えたらいいかなと」

こうした取り組みによる生徒たちの努力もあり、去年、石川県内の特別支援学校では、一般就労を希望した生徒全員が就職を果たしています。



審査員を務める企業の担当者も…



マックスバリュー北陸内部監査・浜松 俊明 マネージャー：

「一つ一つの作業を正確に丁寧にやろうという意気込みは、ものすごく感じました」



ホテル日航金沢レストランサービス部・団子石 祐二 次長：

「今の丁寧さがあれば、あとは経験を積むだけだと思います」

特別支援学校では、今後もこうした取り組みを通じて、生徒の就労を支援したいとしています。