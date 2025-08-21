加藤裕之・IBC社長

会社を潰さないために1人になって…


　─　2002年の創業から23年が経っていますね。ここまでの間、様々な紆余曲折があったと思いますが、振り返っていかがですか。

　加藤　本当にいろいろなことがあったなと思いますね。まずは創業時には私含めて7人のメンバーでスタートしたのですが。1年で私1人になってしまったという経験があります。

　─　この原因は何でしたか。

　加藤　元々、当社はネットワークインフラを分析、解析して「見える化」するというサービスでスタートしましたが、最初はなかなかその事業だけで食べていくのが難しかったんです。

　そこで、プロダクトをつくろうといって開発を始め、現在の「System Answer」という主力商品の前身にあたる製品をつくることにしました。

　私以外の6人のメンバーは私についていきたいと考える人達で、みんな技術者でした。ただ、製品開発の過程で人間関係のもつれが起きたんです。

　創業にあたって、私は全財産を投げ打っていましたし、役員を務めていたメンバーも数百万円ずつ出してくれていました。しかし、2番目にお金を出していた人間が、技術責任者と対立して辞めていったのを手始めに、様々ないざこざが起きて、会社は空中分解してしまいました。

　─　1人になった時にはどういう心境でしたか。

　加藤　会社を潰さないために1人になったというのが正直なところでした。1人でもやらないといけない。会社を潰したら、この業界で信用をなくします。私を信じて下さるお客様のためにも潰せないという一心でした。

　累積損失を消すまでに4年間かかりましたが、その4年はベッドで寝たことはありませんでしたね。自宅には帰るのですが、自宅の電話にかかってくる可能性もありましたから、横にあるソファに携帯電話も置いて寝ていました。妻も子供もいましたが、今思い出しても、そんな生活をしている人間はいないだろうと思いますね（笑）。


顧客からの信用を失わないために


　─　この危機を乗り越えさせたものは何だと思いますか。

　加藤　私は起業前のサラリーマン時代、ネットワーク機器メーカーのアライドテレシスが上場した際の営業部長でした。その時の信用だけで、大企業を中心としたお客様に支えていただいてきました。

　創業間もない会社でしたから会社の信用はありませんでしたが、私が経営している会社だからという理由で信用していただけた。ですから会社の信用をつくらなければなりません。

　お客様にご迷惑をかけられませんし、例えば自己破産をしてしまえば、それで終わりなのかもしれませんが、せっかく築き上げた業界における信用がゼロになってしまいます。それは私にはできなかったですね。

　報酬もサラリーマン時代の何分の一かしか当然取っていませんでしたから、自分自身にもお金はありませんでした。妻はよく我慢してくれたと思います。

　─　奥様は当時、どういう態度でしたか。

　加藤　当時は子供も小さかったので、子育てに必死でしたね。ただ、創業１年目に私１人になって会社が潰れそうだという時、妻の実家は熊本のしっかりした家でしたから、「会社が潰れそうだから、離婚して実家に帰りなさい」と切り出しました。

　─　奥様は何と言いましたか。

　加藤　妻は肝が据わっているんでしょうね。「夜逃げでもすればいいんじゃないの？」と一言です（笑）。その言葉には、かなり救われましたね。

　─　近くにいる人がそういう態度だとありがたいですね。