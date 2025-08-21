【システム性能監視の先駆者】IBC社長・加藤裕之「1人でもやり抜くのが私の原点。『IT障害をゼロにする』企業として成長を」
会社を潰さないために1人になって…
─ 2002年の創業から23年が経っていますね。ここまでの間、様々な紆余曲折があったと思いますが、振り返っていかがですか。
加藤 本当にいろいろなことがあったなと思いますね。まずは創業時には私含めて7人のメンバーでスタートしたのですが。1年で私1人になってしまったという経験があります。
─ この原因は何でしたか。
加藤 元々、当社はネットワークインフラを分析、解析して「見える化」するというサービスでスタートしましたが、最初はなかなかその事業だけで食べていくのが難しかったんです。
そこで、プロダクトをつくろうといって開発を始め、現在の「System Answer」という主力商品の前身にあたる製品をつくることにしました。
私以外の6人のメンバーは私についていきたいと考える人達で、みんな技術者でした。ただ、製品開発の過程で人間関係のもつれが起きたんです。
創業にあたって、私は全財産を投げ打っていましたし、役員を務めていたメンバーも数百万円ずつ出してくれていました。しかし、2番目にお金を出していた人間が、技術責任者と対立して辞めていったのを手始めに、様々ないざこざが起きて、会社は空中分解してしまいました。
─ 1人になった時にはどういう心境でしたか。
加藤 会社を潰さないために1人になったというのが正直なところでした。1人でもやらないといけない。会社を潰したら、この業界で信用をなくします。私を信じて下さるお客様のためにも潰せないという一心でした。
累積損失を消すまでに4年間かかりましたが、その4年はベッドで寝たことはありませんでしたね。自宅には帰るのですが、自宅の電話にかかってくる可能性もありましたから、横にあるソファに携帯電話も置いて寝ていました。妻も子供もいましたが、今思い出しても、そんな生活をしている人間はいないだろうと思いますね（笑）。
顧客からの信用を失わないために
─ この危機を乗り越えさせたものは何だと思いますか。
加藤 私は起業前のサラリーマン時代、ネットワーク機器メーカーのアライドテレシスが上場した際の営業部長でした。その時の信用だけで、大企業を中心としたお客様に支えていただいてきました。
創業間もない会社でしたから会社の信用はありませんでしたが、私が経営している会社だからという理由で信用していただけた。ですから会社の信用をつくらなければなりません。
お客様にご迷惑をかけられませんし、例えば自己破産をしてしまえば、それで終わりなのかもしれませんが、せっかく築き上げた業界における信用がゼロになってしまいます。それは私にはできなかったですね。
報酬もサラリーマン時代の何分の一かしか当然取っていませんでしたから、自分自身にもお金はありませんでした。妻はよく我慢してくれたと思います。
─ 奥様は当時、どういう態度でしたか。
加藤 当時は子供も小さかったので、子育てに必死でしたね。ただ、創業１年目に私１人になって会社が潰れそうだという時、妻の実家は熊本のしっかりした家でしたから、「会社が潰れそうだから、離婚して実家に帰りなさい」と切り出しました。
─ 奥様は何と言いましたか。
加藤 妻は肝が据わっているんでしょうね。「夜逃げでもすればいいんじゃないの？」と一言です（笑）。その言葉には、かなり救われましたね。
─ 近くにいる人がそういう態度だとありがたいですね。
─ 2002年の創業から23年が経っていますね。ここまでの間、様々な紆余曲折があったと思いますが、振り返っていかがですか。
加藤 本当にいろいろなことがあったなと思いますね。まずは創業時には私含めて7人のメンバーでスタートしたのですが。1年で私1人になってしまったという経験があります。
─ この原因は何でしたか。
加藤 元々、当社はネットワークインフラを分析、解析して「見える化」するというサービスでスタートしましたが、最初はなかなかその事業だけで食べていくのが難しかったんです。
そこで、プロダクトをつくろうといって開発を始め、現在の「System Answer」という主力商品の前身にあたる製品をつくることにしました。
私以外の6人のメンバーは私についていきたいと考える人達で、みんな技術者でした。ただ、製品開発の過程で人間関係のもつれが起きたんです。
創業にあたって、私は全財産を投げ打っていましたし、役員を務めていたメンバーも数百万円ずつ出してくれていました。しかし、2番目にお金を出していた人間が、技術責任者と対立して辞めていったのを手始めに、様々ないざこざが起きて、会社は空中分解してしまいました。
─ 1人になった時にはどういう心境でしたか。
加藤 会社を潰さないために1人になったというのが正直なところでした。1人でもやらないといけない。会社を潰したら、この業界で信用をなくします。私を信じて下さるお客様のためにも潰せないという一心でした。
累積損失を消すまでに4年間かかりましたが、その4年はベッドで寝たことはありませんでしたね。自宅には帰るのですが、自宅の電話にかかってくる可能性もありましたから、横にあるソファに携帯電話も置いて寝ていました。妻も子供もいましたが、今思い出しても、そんな生活をしている人間はいないだろうと思いますね（笑）。
顧客からの信用を失わないために
─ この危機を乗り越えさせたものは何だと思いますか。
加藤 私は起業前のサラリーマン時代、ネットワーク機器メーカーのアライドテレシスが上場した際の営業部長でした。その時の信用だけで、大企業を中心としたお客様に支えていただいてきました。
創業間もない会社でしたから会社の信用はありませんでしたが、私が経営している会社だからという理由で信用していただけた。ですから会社の信用をつくらなければなりません。
お客様にご迷惑をかけられませんし、例えば自己破産をしてしまえば、それで終わりなのかもしれませんが、せっかく築き上げた業界における信用がゼロになってしまいます。それは私にはできなかったですね。
報酬もサラリーマン時代の何分の一かしか当然取っていませんでしたから、自分自身にもお金はありませんでした。妻はよく我慢してくれたと思います。
─ 奥様は当時、どういう態度でしたか。
加藤 当時は子供も小さかったので、子育てに必死でしたね。ただ、創業１年目に私１人になって会社が潰れそうだという時、妻の実家は熊本のしっかりした家でしたから、「会社が潰れそうだから、離婚して実家に帰りなさい」と切り出しました。
─ 奥様は何と言いましたか。
加藤 妻は肝が据わっているんでしょうね。「夜逃げでもすればいいんじゃないの？」と一言です（笑）。その言葉には、かなり救われましたね。
─ 近くにいる人がそういう態度だとありがたいですね。