俳優の黒木メイサさんが自身のインスタグラムにヨーロッパ旅行の締めくくりとなる写真を投稿しました。



【写真を見る】【黒木メイサ】「旅の写真終了。たぶん。笑」ヨーロッパ旅行の締めくくりにスペイン・サンセバスチャンの歴史と美食を堪能





黒木さんは「サンセバスチャンでお昼から食べ飲み歩きでほろ酔いだった日」と綴り、スペイン北部に位置するサンセバスチャンの風景や、地元の食文化を楽しむ様子がうかがえる写真を投稿。サンセバスチャンは美食の街として知られ、多くの観光客が訪れる人気の観光地です。









黒木さんによると、今回の旅行は「ヨーロッパに住む友人家族が秋からアメリカに引っ越す」ことがきっかけで実現したもの。「これはその前に行かなきゃヨーロッパに行く機会を逃しちゃう！」と思い立ち、友人の案内でヨーロッパ各地をめぐる旅行を楽しんだようです。







地元の飲食店のカウンターに並ぶタパスの写真も投稿されており、ピーマンやソーセージ、魚介類などの多彩な料理が並んでいます。









サンセバスチャンの風景も美しく、狭い路地の先に見える荘厳な教会や、青空の下に広がる川の風景など、歴史と自然が調和した街並みを楽しんだ様子が伝わってきます。







黒木さんは「旅の写真終了。たぶん。笑」とコメントしており、このサンセバスチャンでの思い出が今回のヨーロッパ旅行の締めくくりとなったようです。





【担当：芸能情報ステーション】