TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後6時34分に、大雨警報（土砂災害）を垂水市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・垂水市に発表 21日18:34時点

薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、土砂災害に警戒してください。薩摩地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。薩摩、大隅地方の海上では、暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　22日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　22日朝にかけて警戒

■枕崎市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　22日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　21日夜のはじめ頃

□洪水警報
　22日朝にかけて警戒

□暴風警報
　21日夜遅くにかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　20m/s

■阿久根市
□暴風警報
　21日夜遅くにかけて警戒
　風向　南
・外海
　最大風速　20m/s

■指宿市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　22日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　22日朝にかけて警戒

□暴風警報
　21日夜遅くにかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　20m/s

■垂水市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■薩摩川内市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　22日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　22日明け方

□洪水警報
　22日朝にかけて警戒

□暴風警報
　21日夜遅くにかけて警戒
　風向　南
・外海
　最大風速　20m/s

■薩摩川内市甑島
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　21日夜のはじめ頃

□暴風警報
　21日夜遅くにかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　20m/s

■日置市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　22日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　21日夜のはじめ頃

□洪水警報
　22日朝にかけて警戒

□暴風警報
　21日夜遅くにかけて警戒
　風向　南
・外海
　最大風速　20m/s

■いちき串木野市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　22日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　21日夜のはじめ頃

□洪水警報
　22日朝にかけて警戒

□暴風警報
　21日夜遅くにかけて警戒
　風向　南
・外海
　最大風速　20m/s

■南さつま市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　22日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　22日朝にかけて警戒

□暴風警報
　21日夜遅くにかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　20m/s

■志布志市
□暴風警報
　21日夜遅くにかけて警戒
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

■南九州市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　22日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　22日朝にかけて警戒

□暴風警報
　21日夜遅くにかけて警戒
　風向　南
・海上
　最大風速　20m/s

■姶良市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　22日未明

■三島村
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒

■長島町
□暴風警報
　21日夜遅くにかけて警戒
　風向　南
・外海
　最大風速　20m/s

■大崎町
□暴風警報
　21日夜遅くにかけて警戒
　風向　南西
・海上
　最大風速　20m/s

■東串良町
□暴風警報
　21日夜遅くにかけて警戒
　風向　南西
・外海
　最大風速　20m/s

■南大隅町
□暴風警報
　21日夜遅くにかけて警戒
　風向　南西
・外海
　最大風速　20m/s

■肝付町
□暴風警報
　21日夜遅くにかけて警戒
　風向　南西
・外海
　最大風速　20m/s