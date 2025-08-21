高知県出身の漫画家・やなせたかしさんが手掛けた三越での仕事をたどる企画展が、いま東京で開かれています。



踊るような筆遣いで描かれたユーモアあふれる漫画。やなせたかしさんが、東京の百貨店・三越の社内報に連載していた「みつ子さん」です。

東京の三越日本橋本店で開催されている「やなせたかしと三越」は、やなせさんが三越の社員時代に手掛けた作品を中心とした企画展です。





やなせさんは高知から上京後、1947年に三越に就職。デザイナーとして、宣伝部に6年間在籍しました。現在も使われている三越の包装紙のレタリングを手掛けたことで知られていますが、百貨店の6階にある三越劇場で上演される芝居のポスターも手掛けています。また今回の展覧会では、三越のシンボルでもある玄関先のライオンとやなせさんが少年時代を過ごした南国市の伯父の家の庭に置かれていたライオン。そして、やなせさんの絵本「やさしいライオン」という、3つのライオンにまつわるエピソードも紹介され、やなせさんの絵本作家活動の原点を感じることができます。■三越日本橋本店・畔田隆弘さん「やなせさんが当時（手掛けた）、まだ外に出していない社内報であったりだとか、ポスターであったりだとか、こういったものをお客様に初めて見ていただくことで楽しんでいただけるんじゃないかというふうに思いました」この展覧会は、三越日本橋本店で2025年9月2日まで開催されます。