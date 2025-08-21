近づきたいのに避けちゃう？【好き避け男子】の気持ちを見抜く3つのサイン

「なんであの人、私にだけよそよそしいの…？」そんな経験はありませんか？それ、実は“好き避け”かもしれません。好きだからこそ緊張してしまったり、素直に接することができなかったり。今回は、そんなちょっぴり不器用な“好き避け男子”の気持ちを見抜くサインを、体験談やインタビューをもとにご紹介します♡

視線がよくあうけどすぐ逸らされる

「目があった瞬間そらされた」そんな彼の視線、要チェックです。 好き避け男子は、気になる子のことを無意識に目で追ってしまうけれど、目があうと急に恥ずかしくなって視線を外してしまいがち。 近くで見られるのが恥ずかしいから、ちょっと遠くからこっそり見ているパターンもあります。 じっと見つめてくるのではなく、「視線がチラチラ」「目があうとすぐそらす」といった行動は、好き避け男子の典型パターンかもしれません。

2人きりだと会話がぎこちない

みんなで話しているときは普通なのに、2人きりになると急にそっけなくなる彼。 そんなときは、「緊張しすぎてどう接したらいいのかわからない」という気持ちが隠れている可能性があります。 好き避け男子は、他の子にはフレンドリーなのに、好きな子の前では不自然なほど静かになることも。 話しかけてもそっけなかったり、会話が早く終わってしまうときは、わざと避けようとしている可能性があるかもしれません。

LINEやSNSではやさしいのに、リアルではそっけない

LINEだとやさしく返信してくれるのに、会ったときは冷たい…そんなギャップに戸惑うこと、ありませんか？ それはまさに“好き避け男子”のわかりやすい特徴かもしれません。 直接話すと緊張してうまく話せないけれど、画面越しなら素直になれる、そんな不器用な気持ちが、態度の差にあらわれているのです。 リアルでは照れてそっけないけど、LINEでしっかり返信がある、質問してくれる、気づかいが感じられるなどの言動があるなら、それは好意のサインのはず！ いかがでしたか？ 今回は、“好き避け男子”の気持ちを見抜く3つのサインについてご紹介しました。 素直になれない彼の行動には、実はたくさんのヒントが隠れています。 視線や態度のギャップに注目して、彼の不器用な“好き”を見逃さないようにしてくださいね♡ あなたのやさしさで、彼が1歩踏み出せるきっかけを作ってあげられるかもしれませんよ。

