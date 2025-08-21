FRUITS ZIPPER 櫻井優衣、寝起きのまま“夏休み”を満喫「このラフさで可愛いすぎるのずるい」「天使ですか」
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣（25）が20日、自身のインスタグラムを更新。「髪の毛寝起きのまま」夏休みを満喫したことを報告した。
【動画】寝起きのまま“夏休み”を満喫するFRUITS ZIPPER 櫻井優衣
櫻井は「ゆいの夏休み」と題し、動画をアップ。「解放の日って決めてたから髪の毛寝起きのまま笑」と明かし、頭にディズニーのキャラクター・チップとデールのカチューシャを付け、Tシャツに短パン、サンダルといったラフな格好で、「保湿保湿っと〜笑」とディズニーシーのクールスポットでミストを浴びてはしゃぐかわいらしい姿をとらえている。
この姿にファンからは「やばいかわいい」「寝起きも可愛いってどゆこと」「このラフさで可愛いすぎるのずるい」「天使ですか」「優衣ちゃんと遊びたい」などの声が寄せられている。
