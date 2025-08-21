「持ってるな」金井勇太、12歳長男が日ハム・齋藤選手のユニフォーム姿で“横顔チラリ”「息子さんも推しのお目が高い」「持っていらっしゃいますね」
俳優の金井勇太（40）が20日、自身のインスタグラムを更新。北海道日本ハムファイターズの齋藤友貴哉選手のユニフォームを着た長男（12）の横顔がのぞくショットを公開し、長男の野球に関するエピソードを語った。
【写真】「推しのお目が高い」金井勇太の12歳長男“横顔チラ見せ”ショット
金井は「8/12の神宮での村上様の豪快なサヨナラホームランといい 昨日の日ハム野村様の満塁からの走者一掃サヨナラ二塁打といい、その前にはベルーナで齋藤友貴哉投手からサインボールをもらえたり、うちの長男持ってるな」「選手の応援歌たくさん覚えてエスコン応援席座った甲斐があったね！札幌のショップで祖母をめっちゃ褒めそやして買ってもらったらしいw」とつづり、ユニフォーム姿の長男が試合前の“買い込み”をするショットや、スタンドでの応援風景の動画をアップした。
この投稿にファンからは「昨日現地に行かれてたんですね！羨ましい過ぎます 息子さんも推しのお目が高い!!」「もってますねーー！」「長男さん持っていらっしゃいますね 村上様が豪快サヨナラホームラン」などのコメントが寄せられている。
金井は2012年末にかねてより交際していた一般女性と結婚。翌13年6月に長男、18年6月に次男（7）が誕生している。
【写真】「推しのお目が高い」金井勇太の12歳長男“横顔チラ見せ”ショット
金井は「8/12の神宮での村上様の豪快なサヨナラホームランといい 昨日の日ハム野村様の満塁からの走者一掃サヨナラ二塁打といい、その前にはベルーナで齋藤友貴哉投手からサインボールをもらえたり、うちの長男持ってるな」「選手の応援歌たくさん覚えてエスコン応援席座った甲斐があったね！札幌のショップで祖母をめっちゃ褒めそやして買ってもらったらしいw」とつづり、ユニフォーム姿の長男が試合前の“買い込み”をするショットや、スタンドでの応援風景の動画をアップした。
この投稿にファンからは「昨日現地に行かれてたんですね！羨ましい過ぎます 息子さんも推しのお目が高い!!」「もってますねーー！」「長男さん持っていらっしゃいますね 村上様が豪快サヨナラホームラン」などのコメントが寄せられている。
金井は2012年末にかねてより交際していた一般女性と結婚。翌13年6月に長男、18年6月に次男（7）が誕生している。