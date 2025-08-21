遠藤憲一＆相葉雅紀ら“豪華メンバー”のニコニコオフショット「手を回せばChooChooTRAIN」「仲良すぎでしょ」
嵐の相葉雅紀と大森南朋、松下奈緒、遠藤憲一ら“豪華出演者”が20日、ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』（テレビ朝日系／毎週水曜 後9：00）の公式SNSに登場。捜査一課とSSBC強行犯係のメンバーが集合した“ChooChooTRAIN風”オフショットが公開された。
【写真】遠藤憲一＆相葉雅紀ら“豪華メンバー”のニコニコオフショット
『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』は大森×相葉×松下のトリプル主演で、同局水曜午後9時枠に10年ぶりに誕生した新作。福田靖氏が完全オリジナル脚本を手掛け、佐藤浩市、遠藤、光石研、伊藤淳史という豪華俳優陣による軽妙なテンポの会話劇、最先端の技術を駆使して犯人を追い詰めていく高密度なストーリー展開で、【SSBC強行犯係】の活躍を描く。
投稿では「豪華キャスト陣の"可愛いニコニコショット"本当に仲が良いのが伺えます...!!」とつづられ、きれいなフォーメーションで並び笑顔で写る相葉、大森、松下、遠藤、本田大輔、宮地真史の姿をアップ。楽しそうなドラマの裏側が垣間見られる。
この投稿にファンからは「手を回せばChooChooTRAINですね 楽しそうでなによりです」「めっちゃかわいい みんな良い笑顔〜。仲良しなの伝わってくる」「なんなのこれ〜笑 仲良すぎでしょ」などとコメントが寄せられている。
