「デイリースポーツサマーカップ」（２１日、平和島）

４号艇の作間章（４６）＝東京・８２期・Ａ１＝が４カドからまくって１着。通算では４７回目、平和島では５回目となるＶを飾った。２着には人気を背負っていた１号艇の田中豪（東京）、３着には２号艇の永井彪也（東京）が入り、３連単は６８９０円の中穴決着となった。

進入は枠なりの３対３。４カドからコンマ０５のトップＳを決めた作間が１周１Ｍでスロー勢を一気にまくり切った。インの田中が立て直しを図ったが、作間が振り切って２Ｍを先マイ。そのままＶゴールを駆け抜けた。

レース後は「Ｓ勘がないので、速いけど入っているかなって感じで行きました。本番になれば勝手に集中しているし、大丈夫だろうって。そこは経験値の部分ですね」と笑顔。「エンジンも相当、素性はいいと思う。優勝戦前のリング交換も効きました。いいシリーズでした」と仕上がりにも納得の表情だった。

今後を見据えて「徐々にリズムは上がって来ているし、このままＡ１をキープして、また記念に出たいですね」と気合は十分。再び力強い姿を水面でアピールする。