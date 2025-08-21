◇セ・リーグ 巨人―ヤクルト（2025年8月21日 神宮）

巨人のリチャード内野手（26）が21日、ヤクルト戦（神宮）に「7番・一塁」で先発出場。1―0の2回に6号2ランを放った。

確信の一発だった。初回の4番・岡本の先制打、その裏の田中将の3者凡退で序盤から盛り上がる巨人ベンチ。2回には19日の同カード初戦で1発含む5打数4安打6打点と大暴れしたリチャードが、特大の一発を左翼席に叩き込んだ。

2回先頭の中山が、通算188勝左腕の石川から左翼フェンス直撃の二塁打で出塁すると、リチャードは5球目の高めに来た直球をフルスイング。打球を見上げたリチャードは本塁打を確信してゆっくりと歩き始める。

豪快な打球は左翼スタンド中段に消えた。初回に続く得点に巨人ベンチは大盛り上がりとなった。

さらに2死無走者から1番・泉口が左中間へ二塁打を放つと、佐々木が右前にこの回3得点目となる適時打。打線の勢いは止まらず、3番・丸は石川が投じた3球目のチェンジアップを左中間スタンドに叩き込んだ。丸の2試合ぶり6号2ランでこの回一気に5得点。神宮に集ったG党の大歓声が鳴りやまない2回となった。

▼リチャード 最低限、走者を進める打撃を意識していました。マー君さんを援護できて良かったです。

▼佐々木 （泉口）友汰がチャンスメークしてくれたので、還すことができて良かったです。同期（入団）で1点取れて良かったです。

▼丸 みんなが流れ良く回してくれたので、その流れにうまく乗れました。いい追加点になって良かったです。