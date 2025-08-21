ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７０、伊８１ｂｐと縮小一服し、水準落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ　　　　2.732
フランス　　　3.427（+70）
イタリア　　　3.542（+81）
スペイン　　　3.313（+58）
オランダ　　　2.907（+18）
ギリシャ　　　3.395（+66）
ポルトガル　　　3.145（+41）
ベルギー　　　3.266（+53）
オーストリア　3.049（+32）
アイルランド　2.971（+24）
フィンランド　3.115（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）