ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７０、伊８１ｂｐと縮小一服し、水準落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ 2.732
フランス 3.427（+70）
イタリア 3.542（+81）
スペイン 3.313（+58）
オランダ 2.907（+18）
ギリシャ 3.395（+66）
ポルトガル 3.145（+41）
ベルギー 3.266（+53）
オーストリア 3.049（+32）
アイルランド 2.971（+24）
フィンランド 3.115（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
