「目の前が血だらけ」24歳女性がマンションで刺され死亡…後をつけて来た男がオートロックすり抜けて侵入 神戸市
20日夜、神戸市のマンションで、住人の女性が、男に刃物のようなもので刺され死亡した事件。
犯人とみられる男は犯行直前に、帰宅した女性のあとをつけ、オートロックをすり抜けていたことがわかった。
「血痕というよりも血だらけ」
事件発生の知らせは、20日午後7時20分過ぎ。このマンションに住む女性から寄せられた110番通報だった。
「男女がもめている。エレベーターの中から女性の悲鳴が聞こえた」
悲鳴を聞いて通報した女性は、1階のエントランスにあるモニター越しに、エレベーターの中でナイフのようなものを持った男が、女性を羽交い絞めにする様子も目撃していた。
その後、通報を受けた警察官が現場のマンションに駆け付けると、6階のエレベーターの前で、仰向けの状態で血を流して倒れている女性を見つけた。
女性は病院に搬送されたが、死亡が確認された。
警察によると、死亡したのはこのマンションに住む片山恵さん（24）。
上半身には、刃物のようなもので刺された複数の傷があったという。
マンションに住む男性は、事件発生時の状況をこう話す。
マンションの住人：
私7階なんですけど、下が騒がしかったんで6階に降りると目の前が血だらけ。もうエレベーターの目の前です。エレベーターの前に片方の靴もありましたし、血痕というよりも血だらけでした。
さらにマンションの防犯カメラには、1人で帰宅した片山さんがオートロックのエントラスを開けた直後、犯人とみられる男が片山さんのあとをつけるように侵入する様子が映っていたという。
捜査関係者によると、今も逃走を続けている男の特徴は、黒い半袖Tシャツに黒い長ズボン姿で、一部が金髪交じりの黒髪だという。
また事件直後には、住人がマンションの階段を降りてくる男とすれ違っていて、男が6階で片山さんを襲い、階段を降りて逃走したとみられている。
警察は、逃げた男の行方を追うとともに、片山さんとの関係性についても慎重に調べを進めている。
（「イット！」8月21日放送より）