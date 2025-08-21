¡Ö-196¡Ê¥¤¥Á¥¥å¡¼¥í¥¯¡Ë¡×¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Î½éÆ°¤ò¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤ÇÊ¬ÀÏ È¯Çä½é½µ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥§¥¢1°Ì¤ò³ÍÆÀ ¡Ö¥ï¥¤¥ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡×¤Î¸ý¥³¥ß¤â
¥ê¥µ¡¼¥Á¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¾Â¼¤Þ¤É¤«¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖCODE¡Ê¥³¡¼¥É¡Ë¡×¤È¾Î¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤«¤é¼ý½¸¤µ¤ì¤ëËè·îÌó30Ëü¿Í¤Î¹ØÇã¥Ç¡¼¥¿¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢ÏÃÂê¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯Çä¸å1½µ´Ö¤Î½éÆ°¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¡£
º£²ó¡¢¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¡Ö-196(¥¤¥Á¥¥å¡¼¥í¥¯)¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡Ö-196¡Ò¥ì¥â¥ó¡Ó¡¦¡Ò¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡Ó¡¦¡ÒÇòÅí¡Ó¡×¤Î3¾¦ÉÊ¡£°Ê²¼¡¢À¾Â¼¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë3¾¦ÉÊÈ¯ÇäÁ°¸å¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌ¶â³Û¥·¥§¥¢¤ÎÊÑ²½¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£
ÂÐ¾Ý¤ÏÄã¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎà¥«¥Æ¥´¥ê¡£¡Ö-196¡×¤Î¥·¥§¥¢¤Ï¡¢º£²ó¿·¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯ÇäÁ°1½µ´Ö¤Ï¡Ö¥¥ê¥ó É¹·ë¡×¤Ë¼¡¤¤¤Ç2°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢7·î29Æü¤ÎÈ¯Çä¸å1½µ´Ö¤Ç¤Î¥·¥§¥¢¡Ê¥ì¥·¡¼¥ÈËç¿ô7Ëü6345Ëç¡Ë¤Ï28.3%¤ËÃ£¤·¡¢¥«¥Æ¥´¥ê1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö-196¡Ò¥ì¥â¥ó¡Ó¡¦¡Ò¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡Ó¡¦¡ÒÇòÅí¡Ó¡×¤Î3¾¦ÉÊ¤¬Á´ÂÎ¤Î18.4%¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯Çä½é½µ¤Î¥·¥§¥¢³ÍÆÀ¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¶ÈÂÖÊÌ¤Ë¹ØÇã¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¼çÍ×¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Î¹ØÆþ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿(¿Þ2)¡£
¹ØÆþ¼ÔÁØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃËÀ40Âå¤«¤é60Âå¤Î¹ØÆþ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë(¿Þ2)¡£¤³¤ì¤ÏÂ¾¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¹ØÆþ¼ÔÁØ¤È¤Û¤È¤ó¤Éº¹¤¬¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÉáÃÊÊÌ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤¬¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ØÇã¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¤«¸ý¥³¥ß¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ö¥ï¥¤¥ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡×¡Ö²Ì¼Â¤¬Ç»¤¤¡×¡Ö°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¸«¤é¤ì¡¢¡Ö-196¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë²ÌÊªËÜÍè¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¡ÖÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¸ý¥³¥ß¤â°ìÉô¸«¤é¤ì¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤ÖÇä¤ê¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£