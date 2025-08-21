¡Ú »°»³¤Ò¤í¤· ¡Û¡¡½é¤á¤Æ¤Î¡Ö1PPO(¤¤¤Ã¤Ý)¡×¤Ë´¶ÌµÎÌ¡¡Ã¤Ì¦¤æ¤¦¤È¡Ö¤³¤Î¸å¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥ì¥¢¤Êµ¡²ñ¡×
±é²Î²Î¼ê¤Î»°»³¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¤¬´ë²è¤·¤¿¡¢¼Çµï¤È²Î¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö1PPO¡Á²Î¤È¼Çµï¤ÎÂ£¤êÊª¡Á¡×¤¬½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢»°»³¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢ÄÅ¿á¤ß¤æ¤µ¤ó¡¢Ã¤Ì¦¤æ¤¦¤È¤µ¤ó¡¢Æ£°æ¹á°¦¤µ¤ó¡¢ºÌÀÄ¤µ¤ó¡¢ÌÚÂ¼Å°Æó¤µ¤ó¡¢»°»³¤µ¤ó¤Î¤±¤ó¶Ì¤Î»Õ¾¢¡¦¤±¤ó¶Ì¤Á¤Ð¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÇÐÍ¥¤Î»³¸ýÎÉ°ì¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°»³¤µ¤ó¤Ï¡È2Ç¯Á°¤«¤é¹Í¤¨¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÈËÜÆü¤Î½éÆü¡£¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤â»öÌ³½ê¤â°ã¤¦Ãæ¤Ç¡¢Á´°÷¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤ÎºÅ¤·¡Ö1PPO¡×¤È¤¤¤¦²Î¤È¼Çµï¤ÎÂ£¤êÊª¤òÆÏ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¡Ö1PPO¡×(°ìÊâ)¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡È¤È¡¢´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¤Ì¦¤µ¤ó¤â¡È²Î¼ê¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¡¢¤³¤Î¸å¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¥ì¥¢¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤È·ëÂ«¤ò¹â¤á¤Æ¡¢º£Æü1Æü¤ÇÂç¤¤Ê¡Ö1PPO¡×¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡È¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤¬½é¤Î¼Çµï¤È¤Ê¤ëÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¡ÈÆü¾ï¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤¤¤Å¤Á¡×¤¬¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¤ä¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼Â´¶¡£¿·¤·¤¤Èâ¤ò°ì¤Ä³«¤±¤Æ¡¢³«¤±¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Àº°ìÇÕ¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡È¤È¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤ÇÏÃ¤¹¤È¡¢»°»³¤µ¤ó¤Ï¡È³«¤±¤¿Èâ¡¢ÊÄ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡È¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Ê¡Åç½Ð¿È¤ÎÄÅ¿á¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Çµï¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢Á´ÊÔÊ¡ÅçëÂ¤ê¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡È³§¤µ¤ó¤¬Ê¬¤«¤ëÈÏ°Ï¤ÇëÂ¤ê¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï²¹¤«¤¤¶õ´Ö¤Ç¤Î¤ª¼Çµï¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊëÂ¤ê¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é(±é½Ð¤Î)Âç¿¹Çî¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤½¤ì¡¢ëÂ¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢²¿¸À¤Ã¤Æ¤Ã¤«¡¢¤ï¤¬¤ó¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡È¤È¾Ð´é¤Ç¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡Ö2Êâ¡×¡Ö3Êâ¡×¤ÈÂ³¤¯¤Î¤«¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢»°»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤ä»öÌ³½ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î¶¨ÎÏÂÖÀª¤¬À°¤¨¤Ð¡¢ÍèÇ¯¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡È¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£»°»³¤µ¤ó¤¬¡È³§¤µ¤ó¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡È¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡È¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¡¼¤¹¡ª¡È¤È²÷Âú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û