今年に入ってからの山形県内のクマの目撃件数が２００３年の統計開始以降で過去最多となっています。

【写真を見る】県内のクマの目撃件数が過去最多に...クマ目撃で閉園していた西蔵王公園が再び開園 抜本的な安全対策は難しく...（山形）

今月１２日にクマが目撃され閉園していた山形市の西蔵王公園はきょう再び開園しましたが、抜本的な安全対策は難しく、利用者にも引き続きクマ対策への協力を注意を呼び掛けています。

午前８時半ごろの山形市の西蔵王公園です。関係者が園に複数ある入口のチェーンを次々と外していきます。

今月１２日の午前１時半ごろ、山形市の西蔵王公園内でクマ１頭の目撃情報がありました。これを受けて、園では利用者の安全を確保するためとして閉園の措置を取っていました。

クマの目撃情報を受け、園では毎日、朝と夜に爆竹を鳴らしクマを追い払う対策を

行ってきたほか、巡回も強化してきたということです。

園によりますと、１２日以降、園内でのクマの目撃情報がないことなどから、きょうから再び開園することとしました。

園では引き続き、爆竹や見回りなどで公園の安全対策を徹底するとしていますが、

抜本的な対策は取るのが難しく、利用者にはごみや食べ残しなどは持ち帰り、安全に楽しんでほしいと呼びかけています。

公園を管理するモンテディオ山形 指定管理部 メンテナンスチーム 伊藤敬二さん「来園する際は、単独は避け複数で来ていただき、鈴やラジオなど音が鳴るものを身に付けて自分の存在を（クマに）示してほしい」

■クマの目撃件数は過去最多に

県によりますと、今年に入ってからのクマの目撃件数は今月１７日時点で８３９件に上っています。これは、２００３年の統計開始以降、過去最多ということです。

また、人的被害はこれまでに５件発生していて去年の３件をすでに上回っています。

県では今月末までクマ出没警報を出していて、クマの目撃情報があった地域では

早朝や夜間の不要不急の外出を控えることや、住宅の周囲に果物や野菜、生ゴミなどを放置しないことなどを呼びかけています。

相次ぐクマの目撃。関係者も利用者の安全をどのように守るか頭を悩ませています。