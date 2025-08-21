　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月21日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　53(　　　53)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 385(　　 385)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 243(　　 243)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 108(　　 108)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 757(　　 757)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1366(　　 806)
　　　　　 　 　12月限　　　　　95(　　　85)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 262(　　 194)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 97348(　 38958)
　　　　　 　 　10月限　　　　 366(　　 120)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 6(　　　 6)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 762(　　 316)
　　　　　 　 　12月限　　　　　30(　　　28)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 43303(　 20605)
　　　　　 　 　10月限　　　　 111(　　　55)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 4(　　　 2)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 202(　　 202)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5266(　　5266)
　　　　　 　 　10月限　　　　　53(　　　53)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 1(　　　 1)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 401(　　 401)
　　　　　 　 　12月限　　　　　69(　　　69)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　20(　　　20)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 18807(　 18807)
　　　　　 　 　10月限　　　　　14(　　　14)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース