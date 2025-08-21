主要国内証券 先物取引高情報まとめ（8月21日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月21日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 100( 0)
TOPIX先物 9月限 53( 53)
日経225ミニ 9月限 385( 385)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 243( 243)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 108( 108)
日経225ミニ 9月限 757( 757)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1366( 806)
12月限 95( 85)
TOPIX先物 9月限 262( 194)
日経225ミニ 9月限 97348( 38958)
10月限 366( 120)
11月限 6( 6)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 762( 316)
12月限 30( 28)
日経225ミニ 9月限 43303( 20605)
10月限 111( 55)
11月限 4( 2)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 202( 202)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 9月限 5266( 5266)
10月限 53( 53)
11月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 401( 401)
12月限 69( 69)
TOPIX先物 9月限 20( 20)
日経225ミニ 9月限 18807( 18807)
10月限 14( 14)
11月限 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
