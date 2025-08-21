主要国内証券 先物取引高情報まとめ（8月21日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月21日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1548( 568)
TOPIX先物 9月限 731( 475)
12月限 100( 0)
日経225ミニ 9月限 2307( 2255)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 636( 0)
TOPIX先物 9月限 258( 258)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 561( 193)
TOPIX先物 9月限 831( 229)
日経225ミニ 9月限 6( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1087( 0)
TOPIX先物 9月限 977( 686)
12月限 50( 0)
日経225ミニ 9月限 2412( 2406)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 265( 265)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 7( 7)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1357( 685)
12月限 70( 56)
TOPIX先物 9月限 355( 307)
日経225ミニ 9月限 69420( 30194)
10月限 188( 50)
11月限 2( 2)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 638( 444)
12月限 4( 2)
日経225ミニ 9月限 34871( 16301)
10月限 87( 47)
11月限 7( 1)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1( 1)
日経225ミニ 9月限 3516( 3516)
10月限 79( 79)
11月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 362( 362)
12月限 25( 25)
日経225ミニ 9月限 21541( 21541)
10月限 16( 16)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
