　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月21日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1548(　　 568)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 731(　　 475)
　　　　　 　 　12月限　　　　 100(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2307(　　2255)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 636(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 258(　　 258)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 561(　　 193)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 831(　　 229)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　　 6(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1087(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 977(　　 686)
　　　　　 　 　12月限　　　　　50(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2412(　　2406)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 265(　　 265)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　 7(　　　 7)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1357(　　 685)
　　　　　 　 　12月限　　　　　70(　　　56)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 355(　　 307)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 69420(　 30194)
　　　　　 　 　10月限　　　　 188(　　　50)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 2(　　　 2)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 638(　　 444)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 4(　　　 2)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 34871(　 16301)
　　　　　 　 　10月限　　　　　87(　　　47)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 7(　　　 1)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3516(　　3516)
　　　　　 　 　10月限　　　　　79(　　　79)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 1(　　　 1)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 362(　　 362)
　　　　　 　 　12月限　　　　　25(　　　25)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 21541(　 21541)
　　　　　 　 　10月限　　　　　16(　　　16)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース