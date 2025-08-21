外国証券 先物取引高情報まとめ（8月21日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月21日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6842( 6628)
12月限 105( 105)
TOPIX先物 9月限 9020( 9020)
日経225ミニ 9月限 139642( 139642)
10月限 1216( 1216)
11月限 22( 22)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3202( 3002)
12月限 124( 124)
TOPIX先物 9月限 5677( 5677)
日経225ミニ 9月限 69595( 69595)
10月限 797( 797)
11月限 21( 21)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 51( 51)
TOPIX先物 9月限 138( 77)
日経225ミニ 9月限 416( 416)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 81( 78)
TOPIX先物 9月限 1014( 978)
日経225ミニ 9月限 3415( 3239)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 586( 558)
12月限 5( 5)
TOPIX先物 9月限 1082( 1082)
日経225ミニ 9月限 6048( 6048)
10月限 42( 42)
11月限 4( 4)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 269( 269)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 917( 917)
日経225ミニ 9月限 948( 948)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1102( 1102)
12月限 6( 6)
TOPIX先物 9月限 1739( 1739)
日経225ミニ 9月限 16930( 16930)
10月限 37( 37)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 240( 240)
TOPIX先物 9月限 311( 250)
12月限 2( 2)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3( 0)
TOPIX先物 9月限 192( 90)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 45( 45)
TOPIX先物 9月限 54( 54)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 58( 58)
日経225ミニ 10月限 6( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
