　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月21日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　6842(　　6628)
　　　　　 　 　12月限　　　　 105(　　 105)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　9020(　　9020)
日経225ミニ　 　 9月限　　　139642(　139642)
　　　　　 　 　10月限　　　　1216(　　1216)
　　　　　 　 　11月限　　　　　22(　　　22)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3202(　　3002)
　　　　　 　 　12月限　　　　 124(　　 124)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5677(　　5677)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 69595(　 69595)
　　　　　 　 　10月限　　　　 797(　　 797)
　　　　　 　 　11月限　　　　　21(　　　21)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　51(　　　51)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 138(　　　77)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 416(　　 416)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　81(　　　78)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1014(　　 978)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3415(　　3239)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 586(　　 558)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1082(　　1082)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　6048(　　6048)
　　　　　 　 　10月限　　　　　42(　　　42)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 4(　　　 4)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 269(　　 269)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 917(　　 917)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 948(　　 948)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1102(　　1102)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1739(　　1739)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 16930(　 16930)
　　　　　 　 　10月限　　　　　37(　　　37)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 240(　　 240)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 311(　　 250)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 3(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 192(　　　90)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　45(　　　45)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　54(　　　54)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　58(　　　58)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 6(　　　 6)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース