外国証券 先物取引高情報まとめ（8月21日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月21日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 15422( 14260)
12月限 108( 22)
TOPIX先物 9月限 20856( 20533)
12月限 100( 0)
日経225ミニ 9月限 178457( 178416)
10月限 2000( 2000)
11月限 43( 43)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9876( 9836)
12月限 130( 130)
TOPIX先物 9月限 16659( 16336)
12月限 58( 8)
日経225ミニ 9月限 102130( 102130)
10月限 1403( 1403)
11月限 16( 16)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 370( 0)
12月限 151( 0)
TOPIX先物 9月限 2691( 139)
日経225ミニ 9月限 2755( 2755)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2139( 1532)
TOPIX先物 9月限 5006( 2310)
日経225ミニ 9月限 4452( 4414)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2348( 1663)
12月限 92( 6)
TOPIX先物 9月限 8974( 6551)
日経225ミニ 9月限 6334( 6334)
10月限 1( 1)
11月限 4( 4)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 997( 603)
12月限 200( 0)
TOPIX先物 9月限 2229( 2189)
日経225ミニ 9月限 4893( 4893)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1615( 1507)
12月限 151( 0)
TOPIX先物 9月限 4845( 4750)
日経225ミニ 9月限 21979( 21938)
10月限 13( 13)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 241( 175)
TOPIX先物 9月限 415( 413)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1009( 506)
TOPIX先物 9月限 187( 126)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 30( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 316( 315)
TOPIX先物 9月限 355( 355)
日経225ミニ 10月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 15422( 14260)
12月限 108( 22)
TOPIX先物 9月限 20856( 20533)
12月限 100( 0)
日経225ミニ 9月限 178457( 178416)
10月限 2000( 2000)
11月限 43( 43)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9876( 9836)
12月限 130( 130)
TOPIX先物 9月限 16659( 16336)
12月限 58( 8)
日経225ミニ 9月限 102130( 102130)
10月限 1403( 1403)
11月限 16( 16)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 370( 0)
12月限 151( 0)
TOPIX先物 9月限 2691( 139)
日経225ミニ 9月限 2755( 2755)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2139( 1532)
TOPIX先物 9月限 5006( 2310)
日経225ミニ 9月限 4452( 4414)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2348( 1663)
12月限 92( 6)
TOPIX先物 9月限 8974( 6551)
日経225ミニ 9月限 6334( 6334)
10月限 1( 1)
11月限 4( 4)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 997( 603)
12月限 200( 0)
TOPIX先物 9月限 2229( 2189)
日経225ミニ 9月限 4893( 4893)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1615( 1507)
12月限 151( 0)
TOPIX先物 9月限 4845( 4750)
日経225ミニ 9月限 21979( 21938)
10月限 13( 13)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 241( 175)
TOPIX先物 9月限 415( 413)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1009( 506)
TOPIX先物 9月限 187( 126)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 30( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 316( 315)
TOPIX先物 9月限 355( 355)
日経225ミニ 10月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース