　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月21日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 15422(　 14260)
　　　　　 　 　12月限　　　　 108(　　　22)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 20856(　 20533)
　　　　　 　 　12月限　　　　 100(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　178457(　178416)
　　　　　 　 　10月限　　　　2000(　　2000)
　　　　　 　 　11月限　　　　　43(　　　43)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　9876(　　9836)
　　　　　 　 　12月限　　　　 130(　　 130)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 16659(　 16336)
　　　　　 　 　12月限　　　　　58(　　　 8)
日経225ミニ　 　 9月限　　　102130(　102130)
　　　　　 　 　10月限　　　　1403(　　1403)
　　　　　 　 　11月限　　　　　16(　　　16)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 370(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　 151(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2691(　　 139)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2755(　　2755)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2139(　　1532)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5006(　　2310)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4452(　　4414)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2348(　　1663)
　　　　　 　 　12月限　　　　　92(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　8974(　　6551)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　6334(　　6334)
　　　　　 　 　10月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 4(　　　 4)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 997(　　 603)
　　　　　 　 　12月限　　　　 200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2229(　　2189)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4893(　　4893)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1615(　　1507)
　　　　　 　 　12月限　　　　 151(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4845(　　4750)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 21979(　 21938)
　　　　　 　 　10月限　　　　　13(　　　13)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 241(　　 175)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 415(　　 413)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1009(　　 506)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 187(　　 126)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　30(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 316(　　 315)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 355(　　 355)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

