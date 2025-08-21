³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ú°ú¤±¸å¡Û¡¡Ìá¤êÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥·¥çー¥ÈÂÐ±þ
Âçºå9·î¸Â
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡42610¡¡-310¡¡¡Ê-0.72¡ó¡Ë
TOPIXÀèÊª¡¡3083.5¡¡-21.0¡¡¡Ê-0.67¡ó¡Ë
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê9·î¸Â¡Ë¤ÏÁ°ÆüÈæ310±ß°Â¤Î4Ëü2610±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï4Ëü2780±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊªÀ¶»»ÃÍ¡Ê4Ëü2835±ß¡Ë¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢Çä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¼«Î§È¿È¯¤ÎÆ°¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸½Êª¤Î´ó¤êÉÕ¤Ä¾¸å¤Ë¤Ï4Ëü2930±ß¤È¥×¥é¥¹·÷¤ò²óÉü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢4Ëü3000±ß¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥í¥ó¥°¤Ï¶¯¤Þ¤é¤º¡¢È¿ÂÐ¤ËÌá¤êÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥·¥çー¥È¤¬ÃÇÂ³Åª¤ËÆþ¤ë·Á¤ÇÁ°¾ìÃæÈ×¤Ë¤Ï4Ëü2600±ß¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï4Ëü2650±ßÊÕ¤ê¤Çç±Ãå¤¬Â³¤¡¢¸å¾ì¤Î¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤Ë4Ëü2600±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤È¡¢4Ëü2560±ß¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¼ã´³¤Î¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤¬Æþ¤ë·Á¤Ç²¼¤²½Â¤ê¤ò¤ß¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4Ëü2620±ß～4Ëü2670±ßÊÕ¤ê¤Î¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Î¿ä°Ü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ò²¼²¡¤¹°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥× <9984> [Åì¾Ú£Ð]¤Ï¡¢´ó¤êÉÕ¤¸å¤Ë¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤¿¤¬¡¢¥×¥é¥¹·÷¤ò¥ー¥×¤Ç¤¤º¡¢»Ô¾ì¿´Íý¤ò¿À·Ð¼Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏÁ°¾ìÃæÈ×¤Ë¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+1¦Ò¡Ê4Ëü2750±ß¡Ë¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¸å¤Ï¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤Ë¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÁÀ¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¤ÏÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡+1¦Ò¤¬¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç4Ëü2830±ßÊÕ¤ê¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Äñ¹³Àþ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£ÀáÌÜ¤Î4Ëü2500±ß¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤ÏÄì·ø¤µ¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥·¥çー¥È¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ëÆ°¤¤Ï¸Â¤é¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢+1¦Ò¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤ÏÌá¤êÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥·¥çー¥ÈÂÐ±þ¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤è¤¦¡£
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÇäÇãÂå¶â¤Ï5Ãû～6Ãû±ß¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¿å½à¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°Æü¤Ë5Ãû±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢ËÜÆü¤Ï7·î²¼½Ü°ÊÍè¤Î¿å½à¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï21Æü～23Æü¤Ë¥ï¥¤¥ª¥ß¥ó¥°½£¤Ç³«¤«¤ì¤ë¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Ûー¥ë²ñµÄ¤Ë»Ô¾ì¤Î´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£22Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¦¥¨¥ëÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡ÊFRB¡ËµÄÄ¹¤Î¹Ö±éÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·µ¬¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÆ°¤¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡+1¦Ò¤¬Äñ¹³¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Äì·ø¤µ¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë4Ëü2500±ßÊÕ¤ê¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢»ý¤Á¹âÄ´À°¤ÎÆ°¤¤Ë¤è¤ê²¼¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ëÅ¸³«¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î4Ëü2000±ß¤«¤é4Ëü3000±ßÊÕ¤ê¤Î¥ì¥ó¥¸¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç13.81ÇÜ¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£°ì»þ13.87ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¡¢75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê13.84ÇÜ¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆ±Àþ¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¿ä°Ü¡£75ÆüÀþ¤¬Äñ¹³¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç13.78ÇÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢8·î6Æü¤Ë¤Ä¤±¤¿Ä¾¶á°ÂÃÍ¤Î13.69ÇÜ¤¬¼ÍÄø¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¼ê¸ýÌÌ¡Ê9·î¸Â¡§Î©²ñÆâ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬1Ëü4260Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬9836Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬3444Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬1663Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬1532Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬1507Ëç¡¢¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¤¬1121Ëç¡¢Æü»º¾Ú·ô¤¬1000Ëç¡¢SBI¾Ú·ô¤¬685Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô603Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬2Ëü0533Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬1Ëü6336Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬6551Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬4750Ëç¡¢¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¤¬2798Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬2310Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬2189Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬1230Ëç¡¢¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¤¬686Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬475Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹