【YOASOBI】ライブの「神席」はGALAXY S25！カメラ性能が最高すぎて推し活が捗る“映えレポ”♡

スマホというよりももう“カメラ”を持つ感覚に近い！Samsung Galaxy S25 Ultraを使って、YOASOBIのライブツアー「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」を撮影した模様をお伝えします♡ ※ライブ中の撮影は主催者/運営の許可を得て撮影しています。

Samsung Galaxy S25 Ultraの魅力とは？

Samsung Galaxy S25 Ultraの魅力をYOASOBIのライブツアー「YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA」を撮影した写真とともにお届け♡

Samsung Galaxy S25 Ultraはとにかくカメラの性能が飛び抜けていてスマホというよりも、もはや“カメラ”と言っていいほど優れています。

画素数はなんと脅威の2億画素！まさにギャラクシーな天文学的な数字にびっくり！

ここまで画素数が大きいと撮影した画像は、より精細でなめらかに表現されます。

手のひらをかざすだけで自撮りできる「手のひらシャッター」はとても便利な機能ですよ。

2億画素で色彩あふれる光の演出もこの通りキレイに写せる♡

Check! 100倍ズームで遠くの被写体にもグッと寄れる！

Galaxy S25 Ultraならではの高性能な100倍ズームで、遠くの人物や建物にもグッと寄って撮影できるんです。

なのでライブでステージまで席が遠くてもワンタッチで推しに寄って、撮影できるからライブに持って行くのが超オススメなんです！

また、風景を撮るときもいい感じに撮れちゃいます♡

こんなに遠くの席からでも100倍ズームで推しに寄って撮影できる！

Check! Galaxy AIを使った「AI消しゴム」が便利すぎる！

「AI消しゴム」がGalaxy AIでさらに進化して、より直感的に操作可能になりました。

例えば、よくある余計なものの写り込みも、今までは諦めていたかもしれませんが、Galaxy S25 Ultraならば、さくっと消せるのでお気に入りの1枚になるかもしれません♡

ペンでなぞるだけで余計なものの写り込みもAIが一瞬で判断して消してくれて便利すぎる♡

今回使用した「Samsung Galaxy S25 Ultra」。

最高画質のカメラ搭載でどのアングルからも綺麗な写真が撮れるのがうれしいポイントです。

また、手のひらをかざすだけで自撮りできる「手のひらシャッター」や最大100倍までできるズーム機能、Galaxy端末へはもちろん、それ以外の機種までデータを簡単に共有することも可能。

カラバリも7種類と豊富にあるので、自分好みのカラーや推し色を選んでみてくださいね♡

文／Ka4ma

