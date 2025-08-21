　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、21日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万1625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　51(　　51)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　36(　　36)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万1750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ビーオブエー証券　　　　　　　 150(　 150)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 148(　 148)
ソシエテジェネラル証券　　　　　44(　　44)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　35(　　35)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　28(　　28)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 400(　　 0)


◯4万1875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万2000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 411(　 311)
JPモルガン証券　　　　　　　　 302(　 302)
ソシエテジェネラル証券　　　　　89(　　89)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　30(　　30)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　25(　　25)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　77(　　17)
東海東京証券　　　　　　　　　　15(　　15)
松井証券　　　　　　　　　　　　13(　　13)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　 6)
大和証券　　　　　　　　　　　 100(　　 0)


◯4万2125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万2250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　30(　　20)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　11(　　11)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 9(　　 9)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 7(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
バークレイズ証券　　　　　　　　10(　　 0)


◯4万2375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯4万2500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　77(　　77)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　18(　　18)