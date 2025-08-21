「日経225オプション」9月限プット手口情報（21日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、21日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万1625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 51( 51)
モルガンMUFG証券 36( 36)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万1750円プット
取引高(立会内)
ビーオブエー証券 150( 150)
ABNクリアリン証券 148( 148)
ソシエテジェネラル証券 44( 44)
UBS証券 35( 35)
BNPパリバ証券 28( 28)
三菱UFJeスマート 3( 3)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 400( 0)
◯4万1875円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 411( 311)
JPモルガン証券 302( 302)
ソシエテジェネラル証券 89( 89)
BNPパリバ証券 30( 30)
UBS証券 25( 25)
SBI証券 77( 17)
東海東京証券 15( 15)
松井証券 13( 13)
楽天証券 10( 10)
安藤証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 6( 6)
大和証券 100( 0)
◯4万2125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯4万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 20)
BNPパリバ証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
SBI証券 7( 7)
松井証券 1( 1)
バークレイズ証券 10( 0)
◯4万2375円プット
取引高(立会内)
松井証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 77( 77)
三菱UFJeスマート 18( 18)
