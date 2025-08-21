「日経225オプション」9月限コール手口情報（21日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、21日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 62( 62)
SBI証券 94( 60)
BNPパリバ証券 8( 8)
松井証券 6( 6)
楽天証券 4( 4)
◯4万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
楽天証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
◯4万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
SBI証券 10( 6)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯4万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
SBI証券 13( 11)
楽天証券 10( 10)
フィリップ証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
SBI証券 5( 5)
松井証券 1( 1)
◯4万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
SBI証券 8( 8)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万2375円コール
取引高(立会内)
楽天証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 6( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
