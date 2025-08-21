　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、21日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万3500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 115(　 115)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　30(　　30)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　28(　　28)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　54(　　26)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　15(　　15)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 9(　　 9)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 8(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　24(　　24)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　42(　　42)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　14(　　14)
楽天証券　　　　　　　　　　　　13(　　13)
JPモルガン証券　　　　　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　13(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯4万3000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 258(　 258)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 151(　 151)
JPモルガン証券　　　　　　　　 100(　 100)
ソシエテジェネラル証券　　　　　71(　　71)
ビーオブエー証券　　　　　　　　65(　　65)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　30(　　30)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　29(　　29)
楽天証券　　　　　　　　　　　　17(　　17)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　36(　　16)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 9(　　 9)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万2750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　59(　　59)
ビーオブエー証券　　　　　　　　44(　　44)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 9(　　 9)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 8(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万2625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万2500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　13(　　13)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
マネックス証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万2375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース