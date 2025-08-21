「日経225オプション」9月限コール手口情報（21日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、21日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 115( 115)
HSBC証券 30( 30)
UBS証券 28( 28)
SBI証券 54( 26)
BNPパリバ証券 15( 15)
JPモルガン証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 3( 3)
安藤証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
BNPパリバ証券 14( 14)
楽天証券 13( 13)
JPモルガン証券 10( 10)
松井証券 9( 9)
岩井コスモ証券 4( 4)
SBI証券 13( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 258( 258)
モルガンMUFG証券 151( 151)
JPモルガン証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 71( 71)
ビーオブエー証券 65( 65)
HSBC証券 30( 30)
BNPパリバ証券 29( 29)
楽天証券 17( 17)
SBI証券 36( 16)
松井証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 9( 9)
岩井コスモ証券 4( 4)
ゴールドマン証券 2( 2)
◯4万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 59( 59)
ビーオブエー証券 44( 44)
BNPパリバ証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 3( 3)
SBI証券 4( 2)
楽天証券 1( 1)
◯4万2625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
SBI証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万2375円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万3625円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
