なりわいの再建へ。石川県の馳知事が、地震と豪雨で被災した輪島市で、復旧復興の課題を確認しました。

21日、石川県輪島市を訪れた馳知事。



輪島港では、漁業関係者から復旧に向けた課題を聞き取りました。



そこで挙げられたのが…



知事：「働く人はいる？」

漁業関係者：「働く人はここを整備するにあたって戻ってくると思っている。仕事がなければ戻ってこられない。仕事があれば戻ってくる」

なりわい確保に向けた要望です。



去年の地震で、海底が隆起するなどの被害を受けた輪島港。



国や石川県がまとめた復興計画では、これまで2か所に分散していた荷さばき場などを1か所に移転、集約する方針ですが、関係者からは移転に合わせて、防波堤などの港湾整備やにぎわいの創出を求める声が上がりました。



また、施設が全壊した民宿では…

知事：「 大工さんもいない？」

宿泊関係者：「いないですね。伝統的な建物なんで」

知事：「 こんな(伝統的な)家ばっかりやから、人が足りんということね」

宿泊関係者：「足りないですね」

修復しようにも業者が足りず、復旧が進まないといった悲痛な声が聞かれました。



石川県・馳 浩 知事：

「生活に直結する生業ですから、ここをサポートし続けないと輪島市も大変だと、より一層きめ細かい対応が必要だと、財政的な支援と人手不足のサポートに尽きる」

石川県では、聞き取った現地の生の声を基に、今後、国への要望を取りまとめる方針です。