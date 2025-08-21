³ÑÅÄÍµµ£¤Î¸½¶·¤Ï¡Ö¿É¤¤¸½¼Â¡×¡¡¸µ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÀï»Î¤¬Ì¾Ìç¤Ç¤Î¡È¶áÌ¤Íè¡É¤Ë¶ì¸À¡ÖÈþ¤·¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÄË¼ê¤À¡×
·ë²Ì¤¬½Ð¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë³ÑÅÄ¡£¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ÏOB¤«¤é¤â¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡Ìó20Ç¯¤â¿ØÆ¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼ÂåÉ½¤Î¹¹Å³¤Ê¤É¡¢¤³¤³¿ô¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈ´ËÜÅª¤Ê¥Á¡¼¥à²þ³×¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëF1¤ÎÌ¾Ìç¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¸«Ä¾¤·¤¬Å°Äì²½¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Îµî½¢¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÉ½¾´Âæ¤Ç¼ò¤ò¥°¥Ó¥°¥Ó¤È°û¤ßÂ³¤±¤ë¡Ä¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤ë
¡¡µî¤ë8·î3Æü¤Ë·è¾¡¤ò·Þ¤¨¤¿Âè14Àï¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼GP³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬2026Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à»ÄÎ±¤òÌÀ¸À¡£¤¤¤ï¤Ð¡È²°Âæ¹ü¡É¤òÎ±¤á¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¡¢¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥È¤ËÆþ¤ë³ÑÅÄÍµµ£¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼óÇ¾¿Ø¤Î¹Í¤¨¤Ï¡È»ÄÎ±¡É¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ë½ÅÄÃ¥Ø¥ë¥à¡¼¥È¡¦¥Þ¥ë¥³Çî»Î¤Ï¡¢¡ØF1-Insider¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö²æ¡¹¤ÏÅÁÅýÅª¤Ë¥µ¥Þ¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¸å¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤«¤éÍèÇ¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤µ¤é¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤À¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦ÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¥Ä¥Î¥À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÍ½Áª¤Ç¤ÏÁ°¿Ê¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³ºÇ¶á¤ÏÊ·°Ïµ¤¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤â°ã¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬´ðËÜÅª¤Ë¾ï¤ËË¾¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡¾º³Ê¸å12Àï¤Ç³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È7¤ÈÄãÌÂ¤¹¤ë³ÑÅÄ¡£³Î¤«¤Ë¡È·ë²Ì¡É¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹»á¤ò¿·ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¾·æÛ¤·¤¿¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ï¾å¡¹¡£¥¥ã¥ê¥¢·ÑÂ³¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¼þ°Ï¤«¤é¸·¤·¤¤¸«Êý¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£±Ñ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØF1 OVERSTEER¡Ù¤Ç¡¢¸µ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥É¡¼¥ó¥Ü¥¹»á¤Ï¡Ö¥æ¥¦¥¤Î¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥È¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢ºÇ°¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¡£¿É¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸½¼Â¤À¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤½¤·¤ÆÍèµ¨°Ê¹ß¤Î¥·¡¼¥È³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¥·¥Ó¥¢¤Ê°Õ¸«¤òÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥æ¥¦¥¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í´Ö¤À¤È»×¤¦¤·¡¢Ä¹¤¤F1¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¡¢¤¢¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÈþ¤·¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄË¼ê¤À¡£Èà¤Ï2026Ç¯¤Î¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢º£¤ÏÈà¼«¿È¤â¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×
¡¡³ÑÅÄ¤Ë¸·¤·¤¤°Õ¸«¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¥É¡¼¥ó¥Ü¥¹»á¤À¤¬¡¢²þÁ±¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬26Ç¯¤Ë¿··¿¥Þ¥·¥ó¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥Ú¥¢¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Þ¥·¥ó¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î²þÁ±¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤é¡¢¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¥æ¥¦¥¤¬¥³¥ó¥Þ2¡¢3ÉÃ¤À¤±¼«Ê¬¤è¤ê¤âÂ®¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎF1¤â»Ä¤ê10¥ì¡¼¥¹¡£¡Öº£µ¨¸Â¤ê¡×¤È¤µ¤ì¤ë³ÑÅÄ¤¬¡¢À¸¤»Ä¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¸Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò²þÁ±¤µ¤»¤ë¤«¤Ï¶½Ì£¿¼¤¯¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
