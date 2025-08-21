えっ、こんなに可愛くて396円！？ 手も足も【キャンメイクのネイル】で即夏映え♡

指先から季節感を楽しむなら、【CANMAKE（キャンメイク）】の夏ネイルに注目！ 2025年夏の新色は、どれもプールやフェスに似合うカラーばかり。透明感やラメ感がしっかりあって、ペディでもバッチリ映えそう！ 今回は、ひと塗りで涼しげで可愛いをまとえる、キャンメイクの新作ネイルをご紹介します。

指先がきらめく！ 夏の透明感ラメネイル

【CANMAKE】「カラフルネイルズ N115 シェルフロート」\396（税込）

「N115 シェルフロート」は、@ftn_picsレポーターKaori.Fさんによると、「ブルーパール」と「クリアベースにぎっしり詰まったシルバーラメ」で、見る角度で表情の変わる輝きが楽しめそう。さらっと塗るだけで、涼しげなムードが漂いそうです。また、「表面は驚くほどなめらか」で「トップコートなしでもツヤ感のある仕上がり」なのだとか！ まるで貝殻のようなツヤ感で、指先が一気に夏仕様になりそうです。

ちょっぴり大胆に攻めたい夜に

【CANMAKE】「カラフルネイルズ N116 DJナイト」\396（税込）

幻想的なブルーに偏光パールが瞬く「N116 DJナイト」は、夜のお出かけやイベントにも映えそうなカラー。レポーターKaori.Fさんによると「ブルー系ながら、ほんのりピンクが肌なじみをよくしてくれるので、普段ブルー系を使わない人にもおすすめ」とのこと。濃いめのカラーはひと塗でも色が安定しやすいので、ポリッシュ初心者でも使いやすいのも、嬉しいポイントです。

爽やかブルーで、気分も夏モードに

【CANMAKE】「カラフルネイルズ N117 カクテルブルー」\396（税込）

鮮やかなライトブルーが印象的な「N117 カクテルブルー」は、まさに夏の空気をまとったような1本。写真でもわかるように、光によってピンクの偏光パールがチラつき、遊び心のあるニュアンスがプラスされています。リゾート気分を楽しみたい日にもぴったりの夏カラーです。

甘さと青みの絶妙バランスで、旬な指先に！

【CANMAKE】「カラフルネイルズ N118 ピンクジェニック」\396（税込）

青みピンクにブルーパールが光る「N118 ピンクジェニック」は、どこか懐かしくて甘酸っぱい雰囲気。ネオンサインのような存在感がありながら、透明感のある発色で、どんな肌色にもなじみそう。血色感をさりげなく引き立ててくれそうなので、気分を上げたい日やおしゃれを楽しみたいときにもおすすめです。

