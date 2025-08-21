ノエル・ギャラガーは、弟リアム・ギャラガーと共にオアシスに復帰し、「最高」の時間を過ごしているという。ウェールズのカーディフで再結成ツアーをキックオフ、２００９年以来初めて、一緒にステージに立った。ノエルは、かつて疎遠になっていたリアムのパフォーマンスを「誇りに思う」と語っている。



【写真】肩を組むオアシスの２人

１９日にラジオ番組に出演したノエルは、「ボーンヘッドとリアムとまた一緒に演奏できるだけでも最高だよ。全て終わったら、じっくりと振り返ると思うけど、リアムとバンドに戻れて最高だよ。彼があんなに面白かったなんて忘れてたね」と明かした。



司会者のアンディ・ゴールドスタインから、リアムのボーカルの力強さについて聞かれると、ノエルは「ＡＩだよ」とジョークを飛ばし、「リアムは最高だ。彼を誇りに思う」「１６年間バンドのフロントマンを務めてきたから、それがどれほど大変かは分かっている」「彼のようにスタジアムでやるなんて、俺にはできない。それは俺の性分じゃない。でも、よくやっていると言わざるを得ない。本当に素晴らしいよ」と賛辞を贈った。



ノエルは、オアシスのライブに対する反響に「完全に圧倒された」という。「ああ、完全に圧倒されている。みんながそう思っている。言葉で表現するのは難しいね」「毎晩が観客にとって初めての夜なんだ。分かるだろ？だから毎晩同じエネルギーが流れている。でも、本当に素晴らしいよ。普段は言葉に詰まるタイプじゃないんだけど、うまく言葉にできないね」



（BANG Media International／よろず～ニュース）