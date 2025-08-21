ことし収穫された新米が、福岡県内で好調な売れ行きとなっています。一方、備蓄米の扱いでは新たな動きが出てきました。市民にはどのように受け止められているのでしょうか。

■八木菜月アナウンサー

「新米入荷と書かれたのぼり旗が掲げられています。」



こちらは、福岡市東区にあるディスカウントストア、ミスターマックスです。売り場に並んでいたのは、この夏に収穫されたばかりの「早場米」の新米です。価格は5キロで4000円台前半です。この店舗では、8月上旬から入荷が本格化していて、さっそく買い求める人もいました。





■購入した人「やっぱりおいしい、おいしさが違いますね。令和6年産も値段が変わらないから。だったら新米がいいです。」毎年この時期は、新米へのニーズが高いといいます。■MrMax 広報課・青野久枝さん「売れ行きも好調に推移していますので、たくさんお買い求めいただいています。できる限り買い求めやすい価格で提供できれば。」

新米が注目される一方、いまも売れ筋となっているが備蓄米です。



およそ5000トンを契約したミスターマックスでは、5キロでおよそ2000円で販売しています。順次、精米を進めて店頭に並べているということです。訪れた人が次々と手に取っていました。



■買い物客

「たまたま、これがあって購入した。新米はまだ高いので、お手頃じゃないかなと。来たらあったので助かりました」



この備蓄米、ネックとなっていたのが8月末に迫った販売期限でした。



備蓄米を巡っては、政府が契約した28トンのうち、10トン程度の引き渡しがいまだに終わっていません。このため、契約者からは販売期限の延長を求める声が上がっていました。

こうした中、20日に新たな動きがありました。



■小泉農水相

「新米の動きが出てきている中で、随意契約の備蓄米の期限通りのお届けができなかった中で、決まっているからやめますということをやったときに、私は今の世の中とずれてしまうと思います。」



政府は9月以降も備蓄米の販売を認めると、方針を転換したのです。



■買い物客

「いいんじゃない。バリバリやればいい。古古米は安いし。年金生活者は高いコメは買えない。」



店側も消費者に複数の選択肢を示せると前向きに受け止めています。



■MrMax 広報課・青野久枝さん

「お客様がより買い求めやすい価格で提供できればと思っていますので、お客さまが選べる品ぞろえ、価格で提供を継続できればと思っています。」