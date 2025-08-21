「笑顔が愛おしい」佐藤健、TENBLANKメンバーとの練習風景SHOTにファン悶絶「雰囲気とっても素敵」

8月20日、佐藤健がInstagramを更新。「TENBLANK」メンバーとの写真を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】オフ感のある笑顔SHOTなどを公開

現在Netflixにて世界独占配信中の『グラスハート』にて、主演・共同エグゼクティブプロデューサーを務める佐藤。

同作は、“最高にエモーショナルな青春音楽ラブストーリー”と評される若木未生の不朽の名作『グラスハート』（幻冬舎コミックス刊）の待望の映像化作品。佐藤は4人組バンド「TENBLANK」の中心的存在でボーカルの藤谷直季役を演じ、同バンドメンバーには宮崎優（ドラム）、町田啓太（ギター）、志尊淳（キーボード）がキャスティングされている。

そんな佐藤は、自身のInstagramアカウントにて、キーボードを前に志尊と並んで座っている様子や、ギターを引く町田の姿、リラックスした様子の宮崎の写真、さらに自身が弾き語りしている動画を披露しつつ、「最後しそん何て言ってるの？」とコメント。

この投稿に対して、ファンからは、「TENBLANK最高」「みんなの仲良しな雰囲気とっても素敵」「笑顔が愛おしい」「最高にかっこいい」「みんな可愛いなぁ」「撮影中の顔とは違ってオフ感な柔らかい表情が見れて嬉しい」「笑い声が聞こえてきそう」など、多くの絶賛の声が寄せられている。

※宮崎優の「崎」は、立つさき