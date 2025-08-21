最大で9連休となった今年のお盆休み。車で出かけたという人も多いと思いますが、それに合わせて増えるのが思わぬ車のトラブル。



(依頼者)

「何か臭いんですよ。バッテリーランプが点いて徐々にエンジンが止まった」



そんな時に頼りになるのが、24時間いつでも駆けつけてくれるJAFのロードサービス。それは深夜であっても…。



(JAF隊員)

「お待たせしましたー」





「everylife」は、深夜もトラブル続出！？夜のJAF・ロードサービスに密着。依頼者を不安から救うリアルな姿を追いました。連休も中盤に差し掛かった先週8月12日の火曜日。今回、密着させてもらったのは、静岡市内を中心にロードサービスを展開しているJAF静岡基地。7台のロードサービスカーと13人の隊員が所属する中、ロードサービス歴15年という石田隊員の夜の勤務に同行させてもらいました。夜のシフトは午後5時から始まります。(JAF静岡支部 石田 孝輔 隊員)「(お盆休みは)遠方の方もいたりとか、で後は事故とかも増えがちですね」すると早速出動依頼が。車の後ろの窓が閉まらなくなってしまったようです。すぐに現場へ向け出発し20分ほどで到着しました。(取材ディレクター)「これ…どういう現象が今起きちゃってるんですか」(依頼者)「パワーウインドウが効かなくなっちゃったってことね」(取材ディレクター)「下りたまま上がんなくなっちゃった」(依頼者)「そうです」(JAF静岡支部 石田 孝輔 隊員)「ダメ、モーターが…」(依頼者)「モーターですか？」(JAF静岡支部 石田 孝輔 隊員)「そう、モーターなんですよ」窓を上げ下げするモーターに問題があるようで、依頼者にも協力してもらい、少しずつ手でガラスを上げていくと…。(依頼者)「もうちょい、もうちょいいった…閉まりましたね、あ、いいですね。ありがとうございます」(JAF静岡支部 石田 孝輔 隊員)「スイッチ押しちゃわないようにテープ貼っときますから」休み明けに専門店で修理してもらうことになりました。この後、パンク修理とバッテリー上がりに対応。すると、その後、焼津で事故との一報が入ってきました。東名高速を使い現場に急行すると、なんと、車同士の事故でした。1台は前の部分が大きく壊れ、自走できない状態。エアバッグも開くほどの衝撃だったようですが、幸い乗っていた人は無事でした。石田さんは、自走できない車両を移動させるため、レッカー車で前輪部分を持ち上げます。そして、オイルが漏れた道路には吸着剤をまき、処理をしていきます。(JAF静岡支部 石田 孝輔 隊員)「他の車両がスリップしたりとかあり得ますし、本当、細かい話すると土壌汚染みたいなことも考えられますよね」その後、事故車両は依頼者が指定した藤枝のカーディーラーまでけん引していきました。夜11時を過ぎて次に向かったのは牧之原市の住宅街…。助手席側の前輪部分から異臭がするため見てほしいという依頼でした。(依頼者)「焦げ臭いっていうかタイヤの素材のにおいっていうか、それが何かにおってきたんですよ。あさって一応県外にちょっと家族で出かけようかなと思ってて、このまま乗っていいかどうかって、ちょっ不安だったんでもう、ディーラーも休み入っちゃってて…」新車で買ってまだ1年半。バッテリーも半年前に替えたばかりだといいます。診断機をつなげてチェックしてみても異常は見あたらず…。石田さんは、何とか異臭の原因を見つけようと、様々な場所を点検していきます。そして、バッテリー液をのぞいた時に、ある異変に気が付きました。(JAF静岡支部 石田 孝輔 隊員)「プクプク気泡が発生してる。ダメとかじゃなくてプクプク発生してる気泡ってガスなんで、もおいの元になったのかなあ…エンジンがかかんなくなっちゃうとか、途中で止まっちゃうっていうような状態には思えないんですよ」結局、しばらく様子を見てもらい、後日、ディーラーで点検してもらうことにしました。(JAF静岡支部 石田 孝輔 隊員)「お盆時期って、結局、聞くところがなくて、僕らみたいなところにご連絡頂く、多々ありますね」作業が終わるころには、日付も変わっていました。作業中でなければ、午前0時から1時は休憩時間のため、基地に戻る前に海沿いの駐車場で一休みです。夜のシフトの場合は、このタイミングで食事もとります。この日のメニューは自作のチャーハン。（取材ディレクター）「どうでしょう、自作のチャーハンの味は」(JAF静岡支部 石田 孝輔 隊員)「ううん、おいしいっすよ。お腹空いてるんで、この時間でも仕事してるとお腹空きます」食事の後は、車内で束の間の仮眠をとります。そして休憩が終わると、それを待っていたかのように、藤枝バイパスで故障車に関する依頼が飛び込んできました。現場に急行すると、狭い路側帯に警察車両とワンボックスカーが止まっていました。(JAF静岡支部 石田 孝輔 隊員)「お待たせしましたー」(依頼者)「あす、イオンの焼津店に行く予定だったんですよ、で、夜中運転してたんだけど、まあエンジン止まっちゃって」依頼者は、東北の物産展に出店するため移動中だったといいます。バイパスということで、すぐ横には車が高速で走行する、とても危険な現場。ひとまず安全な場所に移動させるため、石田さんは、周囲に気を配りながら、たった一人でけん引の準備を行います。そして、近くにあるJAFの藤枝基地へとけん引していきました。(依頼者)「運転中にバッテリーランプが点いて、徐々にエンジンが止まっていったって感じですね 」車を調べてみると、エンジンと発電機をつなぐベルトが切れていて、それにより充電ができないことによるエンジントラブルでした。(JAF静岡支部 石田 孝輔 隊員)「妻が東北出身で、秋田とか…」この場で修理はできないため、依頼者にはここで夜を明かしてもらい、朝になったら修理工場へ移動させることになりました。作業が全て終った頃には東の空が白み始め、基地に戻ると朝5時を過ぎていました。基地には仮眠室もありますが、石田さんは、いつも車の中で仮眠をとるそうです。(JAF静岡支部 石田 孝輔 隊員)「まあ、ぐっすり寝てしまうと、仕事入った時、すぐ対応できないんで…」そして、午前6時過ぎ、静岡市郊外からの出動依頼です。顔を洗って気合を入れなおすとすぐに現場へ向かいます基地から30分ほど車を走らせると、運転席側の前輪がパンクしている車が待っていました。どうやら、走行中にスクリューネジを踏んでしまったようです。(依頼者)「これ、30年でくれたと思うんですけどね…」依頼者はJAFの加入歴が30年を超えていました。(依頼者)「うーんとそうだね、これで4回目かなあ。ドアロックとかね…」石田さんは、パンクしたタイヤを応急処置すると、この後、車を使いたいという依頼者のために、比較的負担の少ない後輪とタイヤを付け替えました。(JAF静岡支部 石田 孝輔 隊員)「以上ですけど、また何かあったら気軽に言ってください」(依頼者)「えーと助かりましたよ。本当に、きょう出がけに来てパンクって言って気が付いたじゃあね行き先へ間に合わなかったけどもね」そして午前8時。石田さんの長い長い1日がようやく終わりを告げました。(JAF静岡支部 石田 孝輔 隊員)「失礼します」(同僚)「お疲れした お疲れした」(取材ディレクター)「きょう割と出ずっぱりだったんですけど、いつもこんな感じなんですか」(JAF静岡支部 石田 孝輔 隊員)「連休期間とかですとそ、ういうことが多いかもしれないですね。はい、何とか無事終わったかなって感じはしますね」