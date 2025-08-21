兵役中のASTRO・チャウヌ、入隊前最後のファッション誌撮影公開！撮影中に髪を切る大胆な試み【PHOTO】

ボーイズグループASTROのメンバー兼俳優のチャウヌの入隊前最後のファッション誌撮影が公開された。

ラグジュアリーブランド「Saint Laurent（サンローラン）」とともに行ったファッション誌『Esquire Korea』の撮影でチャウヌは短いヘアスタイルに変身し、これまで見たことのない新しい魅力を表した。

この日、所属事務所Fantagioのスタッフは、「（ウヌを）軍隊に見送るときに着る服」というコピーとチャウヌが幼い頃の写真が含まれたプリントシャツを合わせて着てきた。これはASTROのメンバー、ユンサナが7月末に自身のインスタグラムに投稿したものと同じデザインだった。

この日、『Esquire Korea』とのインタビューでチャウヌは、「入隊まではまだ時間が少し残っているが、公式スケジュールとしては今日が最後だ」として、「今日撮影現場に到着してエレベーターを降りてから、社員が自分を見送るという気持ちでグループTシャツまで着てきたということを知ることになった。まだ実感がわかない」と明らかにした。

チャウヌは撮影をする途中で、短いヘアスタイルへの変身を試みた。彼は、「この間広告など、さまざまな活動があったため、髪の毛を自由に切ることができなかった」と伝えた。

（写真＝『Esquire Korea』）チャウヌ

続けて、「最後の仕事であるだけに、髪の毛を短く切ったカットを残したかった。そのうえ、ファッション誌撮影であるだけに、これまで見せられなかった出したんな姿を見せなければならないと思った」と話した。

加えて、彼は「『サンローラン』とファッション誌のコラボをするときはもう少し面白い」として、「太ももまであるブーツ、ふくらはぎまでの長さのレザーコートを見て、そのような個性あふれる服をどのようにファッション誌という形で解釈するか、悩むのが面白い」と語った。

チャウヌは入隊したが、彼を見られる日は残っている。彼は、「ファンの皆さんが自分の空席を感じないように、1〜2年前からそれなりに計画を立てて準備した作品がある」と打ち明けた。

続けて、「カン・ハヌル、キム・ヨングァン、カン・ヨンソク、ハン・ソンファなどの俳優たちとともに出演した友人同士の関係と青春を盛り込んだ映画『ファーストライド』（原題）が公開を控えている」と述べた。

彼は、社交性がやや足りないお堅い公務員役を演じたNetflixシリーズ『ザ・ワンダーfools』も制作を終え、公開を控えている。

なお、チャウヌの雑誌カットは『Esquire Korea』2025年9月号とウェブサイトで確認できる。

（記事提供＝OSEN）

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後現在の所属事務所Fantagioに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。初の地上波ドラマ主演作は、2019年『新米史官ク・ヘリョン』（MBC）。