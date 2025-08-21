元バレーボール女子日本代表の大友愛さん（43）が21日までに自身のインスタグラムを更新。18日に19歳の誕生日を迎えた女子バレーボール日本代表の娘・秋本美空をお祝いした様子を投稿した。

自身のインスタグラムで「19歳になったmiku 。with食いしん坊のタイソンを添えて。大好きな桃のケーキでお祝い」と誕生日ケーキを持った愛娘・美空の写真を投稿した。

「mikuのmamaになると決めた日からもぅ20年か。一緒に歩んできた道は大切なタカラモノ。色んな人に支えられ、そして、応援してもらえる。時には厳しい言葉もあるけど、全部意味があるよね。これからも挑戦できる環境に感謝して自分の可能性を信じて美空らしく美空の道を。いつだって味方。happy birthday dear MIKU」とお祝いのメッセージを送った。

さらに出産のエピソードも公開した。「朝から促進剤を打ち、バルーンをいれてこれがまた痛いんょ。痛みに耐えて今日産まれないかもなーと先生に言われてまた明日促進剤でって言われた時は、この痛みまた？もぅむりーってなったけど、8月18日に産みたーいってmamaの気持ちを察したのか。16:24に産まれてきたんょ。とゆー事で16:24にupしてみた」とつづった。

コメント欄では元バレーボール女子日本代表の木村沙織さんも「泣ける。みくちゃんもママもおめでとうございます」と祝福。さらにファンからも「素敵な１年でありますように」「ママの愛…素晴らしいですね」「身体に気をつけてバレー頑張ってくださいね」「お顔が可愛すぎる」などの声が上がった。