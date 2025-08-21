【22日（金）全国天気】

ポイント

・台風12号は九州南部を通過へ

・九州南部は大雨に厳重警戒

・危険な猛暑が続く

・18府県に熱中症警戒アラート

22日（金）にかけて、台風12号は熱帯低気圧に変わりつつ、九州南部を通過するでしょう。

台風12号の中心付近には、引き続き、活発な雨雲が発生する見込みで、台風の動きが遅いため、鹿児島や宮崎では、大雨となるおそれがあります。予想される雨量は、22日（金）午後6時までに、鹿児島県で300ミリ、宮崎県で180ミリとなっています。

鹿児島県では、22日夕方にかけて線状降水帯が発生する可能性があり、線状降水帯が発生すれば、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。土砂災害、低地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。

九州南部や高知県以外は、晴れて、西日本や東日本では危険な猛暑となるでしょう。予想最高気温は、名古屋、京都、舞鶴で38℃、岐阜、福井、大阪、奈良、鳥取で37℃などとなっています。東日本や西日本の18府県に熱中症警戒アラートが発表されていて、厳重な警戒が必要です。

22日（金）の予想最低気温 ※（）内は前日比と季節感

札幌 19℃（±0 8月中旬）

青森 19℃（-2 平年並み）

仙台 24℃（-3 真夏）

新潟 23℃（-3 8月中旬）

東京都心 26℃（-1 熱帯夜）

名古屋 28℃（±0 熱帯夜）

大阪 28℃（±0 熱帯夜）

広島 27℃（±0 熱帯夜）

高知 26℃（＋1 熱帯夜）

福岡 27℃（±0 熱帯夜）

あす22日（金）の予想最高気温 ※（）内は前日比と季節感

札幌 28℃（＋1 真夏）

青森 29℃（-2 真夏）

仙台 32℃（-2 真夏）

新潟 33℃（±0 真夏）

東京都心 35℃（-2 猛暑）

名古屋 38℃（-1 猛暑）

大阪 37℃（±0 猛暑）

広島 35℃（＋1 猛暑）

高知 32℃（-1 8月中旬）

福岡 35℃（-1 猛暑）

【危険な猛暑、北日本や北陸は断続的に雨】この先も東日本や西日本では、晴れて、猛烈な残暑が続くでしょう。名古屋は8月いっぱい、猛暑日が続く予想です。一方、北日本や北陸は、低気圧や前線の影響をうけやすく、断続的に雨が降る見込みです。