【22日（金）全国天気】
ポイント
・台風12号は九州南部を通過へ
・九州南部は大雨に厳重警戒
・危険な猛暑が続く
・18府県に熱中症警戒アラート

22日（金）にかけて、台風12号は熱帯低気圧に変わりつつ、九州南部を通過するでしょう。

台風12号の中心付近には、引き続き、活発な雨雲が発生する見込みで、台風の動きが遅いため、鹿児島や宮崎では、大雨となるおそれがあります。予想される雨量は、22日（金）午後6時までに、鹿児島県で300ミリ、宮崎県で180ミリとなっています。

鹿児島県では、22日夕方にかけて線状降水帯が発生する可能性があり、線状降水帯が発生すれば、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。土砂災害、低地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。

九州南部や高知県以外は、晴れて、西日本や東日本では危険な猛暑となるでしょう。予想最高気温は、名古屋、京都、舞鶴で38℃、岐阜、福井、大阪、奈良、鳥取で37℃などとなっています。東日本や西日本の18府県に熱中症警戒アラートが発表されていて、厳重な警戒が必要です。

22日（金）の予想最低気温　※（）内は前日比と季節感

札幌　　　19℃（±0　8月中旬）
青森　　　19℃（-2　平年並み）
仙台　　　24℃（-3　真夏）
新潟　　　23℃（-3　8月中旬）
東京都心　26℃（-1　熱帯夜）
名古屋　　28℃（±0　熱帯夜）
大阪　　　28℃（±0　熱帯夜）
広島　　　27℃（±0　熱帯夜）
高知　　　26℃（＋1　熱帯夜）
福岡　　　27℃（±0　熱帯夜）

あす22日（金）の予想最高気温　※（）内は前日比と季節感

札幌　　　28℃（＋1　真夏）
青森　　　29℃（-2　真夏）
仙台　　　32℃（-2　真夏）
新潟　　　33℃（±0　真夏）
東京都心　35℃（-2　猛暑）
名古屋　　38℃（-1　猛暑）
大阪　　　37℃（±0　猛暑）
広島　　　35℃（＋1　猛暑）
高知　　　32℃（-1　8月中旬）
福岡　　　35℃（-1　猛暑）

【危険な猛暑、北日本や北陸は断続的に雨】
この先も東日本や西日本では、晴れて、猛烈な残暑が続くでしょう。名古屋は8月いっぱい、猛暑日が続く予想です。一方、北日本や北陸は、低気圧や前線の影響をうけやすく、断続的に雨が降る見込みです。