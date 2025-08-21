¡Ö²ÃÆþ¤¹¤ë»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×±§Ìî¾»Ëá¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¤ËÂ³¤e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à²ÃÆþÉ½ÌÀ¡© ¡ÖÆóÅáÎ®¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×
¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î±§Ìî¾»Ëá¤µ¤ó¤Ï8·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Ø²ÃÆþ¤òÉ½ÌÀ¡© ¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅê¹Æ¡Û±§Ìî¾»Ëá¤âe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Ø²ÃÆþ¡©
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤«¡ª¡×¡Ö¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÆóÅáÎ®¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö±§Ìî¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö³ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ä¤¤¤Ç´¶³Ð¤Ê¤ÎÎ®ÀÐ¤Ë¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö³ê¤ê¤¬Éû¶È¤«¡¼¤¤¾Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö¤³¤ì¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬³ê¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×±§Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤«¤é¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¥×¥í¥²¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡º£¸½ºß¤Î¥²¡¼¥à¤Îµ»½Ñ¤ËËþÂ¤»¤ºÀº¿Ê¤¹¤ë»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡È¾Íè¤ÎÌ´¡É¤È¤·¤Æe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¤³¤ì¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬³ê¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î°ìÌÌ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ëÌ¤Íè¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¡×e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¡ÖCrazy Raccoon¡×¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï20Æü¡¢¡ÖSTARÉôÌç¡×¤ò¿·Àß¤·¡¢¤½¤³¤ËHey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¡ÊLEO¡Ë¤µ¤ó¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£±§Ìî¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¯É½¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¼¡¤ÎCR STARÉôÌç·è¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤³¤ì¡×¡Ö»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¿¡¼ÉôÌç¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ëÌ¤Íè¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÈ¯É½¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
