生き物系YouTuberのエマスちゃんねるが8月20日、自身のチャンネルを更新。スーパーで購入したウナギを紹介する動画が注目を集めている。

（関連：【画像あり】スーパーで売っていたウナギをペットに？）

エマスちゃんねるは海洋生物の生態を中心に、さまざまな生き物の観察をする動画を投稿している、生き物系クリエイターだ。2025年8月時点で登録者数は39.1万人となっており、生物の生命力に着目した動画が人気を集めている。

今回はスーパーで生きたウナギを購入し、持ち帰ることに。自宅の60センチ水槽に水を張って、ウナギを投入。体長は約45センチほどで、エマスは「可愛い顔してんね」と早くも愛着が湧いているようだ。購入したのは「ニホンウナギ」。エマスは、「個体数が減っている」と、ウナギについて解説した。

そしてウナギは「脱走名人」だと解説し、しばらく様子を見ることに。すると水槽の淵まで立ち上がる姿を見せ、エマスを驚かせた。続いてエマスはウナギが身を隠せるようにパイプなどを設置し、餌をあげることに。試しにあげたミミズは食べなかったが、エマスは「大切に飼育します」と伝え、動画は終了した。今回の動画に視聴者からは「かわいい」「ワイルドすぎる」「キレイな色」といった声が集まった。

（文＝リアルサウンドテック編集部）