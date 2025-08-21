佐藤健が、『グラスハート』（NETFLIX）のオフショットを自身のInstagramに公開している。

『グラスハート』は理不尽な理由で所属バンドをクビになった大学生・西条朱音が、孤高の天才ミュージシャン・藤谷直季率いる新バンド・TENBLANKのドラマーにスカウトされるところから始まる青春物語。

7月31日にNETFLIXで全世界独占配信されたことを機にして、多くのオフショットをアップしてきた佐藤だが、8月20日の投稿では佐藤、宮粼優、町田啓太、志尊淳といったTENBLANKのバンドメンバーとスタジオ練習に入る様子を公開。ラストには佐藤が「永遠前夜」を弾き語りする動画がアップされており、「最後しそん何て言ってるの？」というキャプションの通りに、動画の最後には志尊が何かを発している姿が収められている。

コメント欄には志尊本人が「わからん」に泣き笑いの絵文字を付けて返信しており、ほかにも「いつ聞いても健さんの歌最高」「TENBLANKみたいな仲間が欲しい」といったファンからの声が寄せられている。

（文＝リアルサウンド編集部）