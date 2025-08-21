内山理名「一番美味しくできた」とうもろこしの芯で出汁を取ったコーンスープ公開「レシピ嬉しい」「手が込んでる」の声
【モデルプレス＝2025/08/21】女優の内山理名が21日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのコーンスープとパスタを公開し、反響が寄せられている。
【写真】内山理名、夏野菜を使った本格手料理
内山は「今季何度も作っているコーンスープですが、一番美味しくできた」とつづり、スープの写真を公開。「とうもろこしの芯を細かく切って出汁を取って、とうもろこしの実とバターを加えてミキサーへ。少々の牛乳＆生クリームを足して、塩で味を整えて出来上がり」とレシピを紹介した。また、皿に美しく盛り付けられた「軽井沢野菜の黄ズッキーニとケール・三浦のドライトマトパスタ」も披露している。
この投稿にネット上では「レシピ嬉しい」「真似します！」「手が込んでる」「パスタもおしゃれで美味しそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
