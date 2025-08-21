チョン・ギョンホ主演韓国ドラマ「労務士ノ・ムジン」Leminoで国内初配信決定
【モデルプレス＝2025/08/21】Leminoでは9月6日より、韓国ドラマ「労務士ノ・ムジン」を国内初配信（毎週土曜日・日曜日 最新話更新／全10話）する。
【写真】「労務士ノ・ムジン」主演のイケメン韓国俳優
「労務士ノ・ムジン」は、韓国では2025年5月末からMBCにて放送されたドラマで、あることをきっかけに幽霊が見えるようになった労務士ノ・ムジンが、様々な労働問題や幽霊たちの願いに耳を傾け、ムジンズの仲間とともに奮闘する姿を描くコミカル・ファンタジー。工場での事故を隠蔽された高校生や、医療事故の濡れ衣を着せられた看護師など、労災でこの世を去った人々が幽霊として現れ、ノ・ムジンに恨みを果たしてもらう…。難しく感じられる労働問題にしっかり向き合いながらも、コミカルに、そして感動も届ける作品である。
主人公ノ・ムジン役は、韓国ドラマ「賢い医師生活」シリーズや「イルタ・スキャンダル」など、数々のヒット作で主演を務めた韓国の実力派人気俳優チョン・ギョンホ。また、ノ・ムジンの義妹であり、無職だが頭の回転が早く、お金になることには敏感な、ムジンの強力なパートナーを、「社内お見合い」や「輝くウォーターメロン」などで知られるソル・イナが演じる。その他にも、「朝鮮弁護士」に出演のチャ・ハギョンや、「刑事ロク」等数々のドラマに出演するキョン・スジン、「ニュートピア」への出演で話題を呼んだタン・ジュンサンなど、演技派俳優が勢ぞろい。IZ*ONE出身カン・へウォン、「PRODUCE 101」シーズン2で話題となり活躍目覚ましいユ・ソンホら若手俳優も多数出演する。
さらに、ゲスト出演の俳優陣も見どころ。第1話には、「賢い医師生活」でチョン・ギョンホと旧知の仲であり、Leminoで独占配信中「交渉の技術」にも出演しているキム・デミョンが登場。ムジンが労務士を目指し、さらには“幽霊たちの労務士“となった真の理由とは。（modelpress編集部）
「資格さえあれば採用する。」その言葉を信じ、労務士試験に合格したノ・ムジン（チョン・ギョンホ）。しかし、現実は甘くなかった。採用の話はどこへやら、仕方なく労務士事務所を開業するも、家賃の支払いすらままならない。
そんな時、巧妙に労働法を悪用する悪徳社長たちから金を巻き上げようという、義妹ヒジュ（ソル・イナ）の提案を受け入れることに。ムジンは調査するふりをして工場を見て回るが、安全設備など皆無に等しい現場の惨状にただただ呆れ果てるばかり。高校生の労災事故を隠蔽し、さらには不法滞在者まで働かせている。これを弱みに一儲けを企てようとした矢先、ムジンは落下してきた鉄骨の下敷きになってしまう。
その瞬間、時が止まり、遥か上空から何者かが舞い降りてくる。片手に労働基準法を携え、五色の雲を突き抜け現れたのは、業火に包まれた菩薩の姿だった。
「どこかで見たような…教科書だったか？思い出せない」。菩薩は、自分に協力し、無念の死を遂げた労働者たちの恨みを晴らしてくれれば、落下する鉄骨から命を救ってやると言う。死を目前にしたムジンは、藁にもすがる思いで承諾する。その日から誕生した幽霊が見える労務士。ノ・ムジンの波乱万丈な日々が幕を開ける。
◆「労務士ノ・ムジン」Leminoで国内初配信
◆あらすじ
