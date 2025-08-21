秋山黄色の新曲「Quest」（読み：クエスト）が、10月4日より放送のTVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』のオープニング主題歌に決定。また、新曲「ネイルイズデッド feat. 100回嘔吐」を8月25日に配信リリースする。

（関連：【映像あり】秋山黄色の新曲使用したアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』PV）

同アニメは、作者アルトの原作／原案による異世界ファンタジー作品。同アニメのために秋山が書き下ろした本楽曲は、『何かに挑戦するときの苦難と、それを受け入れる時に見つける事ができる自分らしさ』を歌った楽曲となっており、作品内で描かれる主人公とその仲間たちの新たな旅立ちを表すような、疾走感溢れる秋山黄色らしいロックソングとなっている。なお、本日公開されたメインPV第1弾にて、楽曲の一部を聴くことができる。

8月25日に配信リリースされる「ネイルイズデッド feat. 100回嘔吐」は、8月1日に完成が告知され、歌詞や楽曲の一部が断片的にSNSに投稿されていたもの。同楽曲では、ボカロP 100回嘔吐とコラボレーション。秋山がコラボレーションを行うのは、Deu（PEOPLE 1）を迎えた「Caffeine Remix feat.Deu」以来2度目となる。同楽曲は作詞作曲を秋山黄色が手掛けており、100回嘔吐がアレンジを担当している。

なお、秋山は約10カ月ぶりとなるライブハウスツアー『秋山黄色 LIVE HOUSE TOUR 「鬼奏本能」』を10月より開催予定。ファイナルは自身初の舞台となる恵比寿LIQUIDROOMで行われる。また、9月には『BUG SESSION vol.2』を開催。今回はCLAN QUEENを迎え、東京キネマ俱楽部にて開催する。

＜秋山黄色 コメント（「Quest」について）＞

秋山黄色です。オープニング主題歌を作らせていただきました。何かを始めるのも、やめるのも、変化には評価が付きものですが、そんな時にしか見えないものがごまんとあります。誰が助けてくれたか、自分はどうしたいか…進化は殆ど戦いです。しかし損を覚悟できた時はえもいえぬ自分らしさに出会えるかもしれませんね。Questを通して、リクエストを聞いてください。少しでも作品の噛みごたえに貢献できたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）