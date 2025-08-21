クマによる被害が確認されました。

【写真を見る】「全然びくともしない」声を出してもまったく逃げず...クマ民宿の壁を壊す 壁の中の蜂の巣を狙ったか（山形）

昨夜、米沢市にある民宿の敷地にクマが入り込み建物の壁を壊したということです。壁の中に作られた蜂の巣を狙ったとみられています。

「３０分間いた。クマは逃げないで３０分いるわけですから大変ですよ」

米沢市関にある民宿善左衛門を管理する岡崎利勝さんです。

きのう午後９時半ごろ物音に気が付いた娘に声をかけられ民宿の外を確認したところ、クマに気が付きました。

クマは体長１メートルほどで民宿の壁を壊していました。壁の中に蜂の巣が作られていてクマはこの蜂の巣を狙ったものと見られます。

追い払おうと民宿の中から声を出しましたがクマはまったく逃げなかったということです。

岡崎利勝さん「（これまではクマは）人をみるとすぐ逃げるので別の部屋から『コラーッ』『シッ！』クマに声をかけたが全然びくともしなくて堂々とハチミツの方に向かっていく」

この時、民宿に宿泊者はおらずけが人もいませんでした。

米沢市は、最近クマがエサを求めて民家付近に出没する事例が増えているとして、クマのエサになる蜂の巣やいらなくなった果樹などを撤去し、クマが近寄ってこないような環境整備を行うよう呼び掛けています。